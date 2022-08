Exclusiv. La ce întâlniri îl spiona Liviu Dragnea, pe Victor Ponta. Dezvăluirile lui Codrin Ștefănescu și un serial EvZ

Codrin Ștefănescu a dezvăluit că Liviu Dragnea era trimis de partid, împreună cu Victor Ponta, la întâlnirile cu diverși reprezentați ai serviciilor secrete – Statul Paralel – așa cum îi numește, ca să-l spioneze. Sarcina lui Dragnea era să asculte ce discută Victor Ponta cu persoanele respective. Codrin Ștefănescu a răspuns, astfel, unei întrebări pe care i-a pus-o jurnalista Anca Alexandrescu în emisiunea Culisele Statului Paralel.

În urmă cu cinci ani, Evenimentul zilei dezvăluia, în premieră, întâlnirile unui grup intitulat „Noi Suntem Statul!”. „Victor Ponta și Liviu Dragnea jucau tenis cu George Maior și Florian Coldea, acompaniați de Gabriel Oprea și Vasile Dîncu. Locațiile în care se întâlneau aceștia erau la Ștrandul Generalilor și vila SRI denumită T14 din Aleea Privighetorilor. Aceste întâlniri au început în anul 2010 și au continuat până în 2014”, arăta un articol din 2015.

Ce confirmă Codrin Ștefănescu

„Dar nu voi l-ati trimis pe Dragnea în siajul unor intâlniri, ca să vadă ce discută Ponta? Că așa mi-aduc aminte. Că exista o discuție de tipul ăsta”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Da, asta a fost declaratia mea, da. După ce l-am întrebat și am recunoscut public. Declaratia a fost asa. L-am intrebat ce cauții. Lucrurile nu se cunosc încă în opinia publică. Presa nu are anumite informații despre aceste întâlniri, dar în anumite cercuri vor ieși sigur. Va trebui să le explicăm Ce cauți acolo? Cu atât mai mult cu cât în partid se vorbea că informatia există clar. O recunoaște Traian Băsescu după, în înregistrarea pe care o face cu Sebi Ghiță. Că se discutau inclusiv lilstele negre, arestările. Îl întreb: «Liviu, ce ai făcut acolo? » Nu conteaza casa, nu le stiu, că nu am fost acolo”, a explicat Codrin Ștefănescu, în emisiunea Culisele Statului Paralel.

Codrin Ștefănescu a subliniat că el nu a participat la nici o întâlnire cu reprezentanții „Statului Paralel” și că nu există dovezi în acest sens.

„Nu! E vreo poză cu mine în case confidențiale? Cu Maior, Coldea, Kovesi, să fim serioși. Îl întrebi exact pe omul care a fost vârful de lance împotriva acestui stat paralel”, a răspuns Codrin Ștefănescu, unei alte întrebări puse de Anca Alexandrescu.

Cum l-a ajutat pe Eduard Hellvig să-și păstreze funcția

În acest context, Codrin Ștefănescu a povestit că l-a apărat pe șeful SRI, Eduard Hellvig, și l-a ajutat să rămână în funcție, la intervenția regretatului om de afaceri Peter Imre. Ștefănescu a relatat că Imre ar fi intervenit la el, la puțină vreme după ce Eduard Hellvig a fost numit în funcție. Acesta i-ar fi spus că Helvig dorește să facă o serie de schimbări, dar că are nevoie de timp. Eduard Hellvig a fost numit la conducerea SRI la câteva luni după ce Klaus Iohannis a câștigat primul mandat de președinte al României, pe 2 martie 2015.

„La început, Edi Hellvig era pe punctul să fie schimbat de cei care-l numiseră. La început, fiind civil, nou șef la SRI, a încercat să facă lucruri și a fost tocat. Îi trebuia foarte mult o declarație din partea PSD, că era partidul cel mai mare. (…) Peter Imre m-a rugat și mi-a spus: «Eduard Hellvig chiar vrea să facă lucururi dar are nevoie de un tempo», a vorbit că anulează protocoalele secrete… Am ieșit după cinci minute și am spus că, dacă așa te ții de cuvânt, noi, PSD, îți dăm răgaz. Și s-au aliniat toți”, a relatat Codrin Ștefănescu.

El a spus că actualul șef al SRI nu și-ar mai fi onorat angajamentele luate față de PSD. Pe de altă parte, Codrin Ștefănescu a mai spus că nu s-ar mai fi întâlnit cu Eduard Helvig decât la înmormântarea omului de afaceri Peter Imre, cel care ar fi intervenit.

„Singura întâlnire a mea cu Eduard Hellvig în ultimii ani de zile a fost 14 secunde când a intrat la inmormântarea lui Peter Imre”, a mai spus Codrin Ștefănescu, la Realitatea.net.

Victor Ponta despre statul paralel

În ultimii ani au tot apărut dezvăluiri despre întâlnirile pe care anumiți politicieni de la conducerea PSD, respectiv Victor Ponta și Liviu Dragnea le aveau cu șefi ai serviciilor secrete sau cu reprezentanți ai parchetelor. Conform informațiilor apărute în spațiul public, la multe dintre aceste întrevederi se hotăra soarta unor politicieni sau oameni de afaceri implicați în cazuri de corupție. În urmă cu câțiva ani, Victor Ponta spunea că Liviu Dragnea a fost bun prieten cu Laura Kovesi, dar și cu alte persoane pe care le acuza că fac parte din „statul paralel”. Și-ar fi schimbat atitudinea după ce s-a trezit că are dosare penale și a descoperit că nu va fi protejat.

„E o nouă mentalitate în care s-a descoperit dușmanul. Nu mai e Soros, că s-a plictisit lumea, OLAF n-a înțeles lumea ce e, sunt multinaționalele, băncile… Luptătorul de azi împotriva statului paralel… asta e o traducere din limba turcă. Acolo s-a declanșat o luptă cu statul paralel religios al lui Gulen. E altceva, e o persoană religioasă, care nu făcea parte din stat. E greu să spui „stat paralel” când e vorba de stat. Statul ăsta poate e rău… (…) Dar, dacă tot s-a hotărât să se lupte cu cei care i-au fost prieteni, de ce strică economia?”, a spunea Ponta în 2017.

Ulterior, de curând, Victor Ponta a precizat și despre înțelegerea pe care a avut-o cu reprezentanții „Statului paralel”, mai exact cu șefii SRI și SIE, din perioada sa, George Maior și Florian Coldea, dar și cu procurorul general Laura Codruța Kovesi.

„Mă vedeam și în cadru neoficial și eu am lucrat foarte bine și cu SIE și cu SRI. Asta cu dosarele și eu m-aș bucura să se oprească în sensul următor: Îl prinzi, pe Tucă, pe Ponta cu sacul de bani, cu conturi, «fă-l», dar 7.000 de dosare, din care 6.900 sunt cu achitării și 100 sunt forțate să îi condamnăm ca să fie bine…”, a declarat Victor Ponta, într-un interviu acordat gandul.ro.

Dezvăluirile lui Băsescu despre statul paralel

Fostul președinte, Traian Băsescu, a vorbit în 2019, despre „statul paralel” și despre întâlnirile pe care politicienii le aveau cu diverși reprezentanți ai parchetelor și serviciilor secrete.

„Statul paralel era creat prin puterea pe care o aveau cei de la K2. Din 2010 până în 2014, de două ori pe săptămână la K2 (unul din sediile SRI) – Maior, Coldea, Kovesi, Dragnea, Ponta, Dâncu, și din spusele lui, Ghiță. Uneori erau întâlniri acolo, Kovesi – antena CIA, SRI. Dacă discutăm de un stat paralel ar trebui să căutăm acolo”, spunea Băsescu.

Fostul președinte a spus că acolo se discuta soarta unor politicieni cu probleme de corupție care urmau să fie anchetați sau arestați.

Mare ne-ar fi mirarea că cei care urlau ne arestau oamenii în teritoriu erau cei care decideu pe cine arestau la K2. Fragnea și Ponta, care discutând cu Kovesi, Maior și Coldea, probabil aflau informații asupra unor lideri vulnerabili și care urmau să fie luați de DNA. Își dădeau sfântul aprob și urmau operațiunile. Așa îmi explic de ce țipau «Băsescu ne arestează oamenii», de fapt să își acopere ce făceau la K2. Întâlnirile oculte nu eu le aveam cu SRI și DNA ci Dragnea și Ponta. mai venea și profesorul Dâncu pentur a-I lumina legat de viziunea despre viață și moarte în politică, a relatat Băsescu în 2019, într-o intervenție la B1 TV.

