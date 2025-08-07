Economie Reforma administrativă. Ce cuprind măsurile publicate de Ministerul Dezvoltării. Document







Ministerul Dezvoltării a făcut publice propunerile pentru reforma administrativă, acestea fiind puse în transparență decizională și urmând să fie incluse în următorul pachet de măsuri guvernamentale. Potrivit ministrului Cseke Attila, inițiativa are ca obiectiv principal eficientizarea administrației publice, atât la nivel local, cât și central.

Demersul vizează întărirea capacității instituționale a autorităților publice și susținerea descentralizării, cu scopul de a asigura sustenabilitatea financiară a comunităților locale. Totodată, Ministerul Dezvoltării își propune să contribuie la consolidarea unui sistem administrativ performant și adaptat nevoilor actuale ale societății.

Mai exact, în vederea realizării obiectivului propus, proiectul prevede implementarea unor măsuri menite să asigure respectarea angajamentelor asumate de România privind limitarea deficitului bugetar. Aceste măsuri vizează, pe de o parte, reducerea cheltuielilor de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice, atât la nivel central, cât și local, iar pe de altă parte, creșterea veniturilor bugetare ale unităților administrativ-teritoriale.

Conform informațiilor transmise de Minister, reforma prevede:

îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor,

măsuri de disciplină financiară,

consolidarea autorităților locale și centrale și stimularea procesului de descentralizare.

Documentația proiectului de act normativ include:

Proiect de Lege,

Expunere de motive,

Anexe. Toate se pot analiza AICI.

Documentația poate fi consultată și la sediul instituției din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București – Punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Un nou document legislativ aduce o serie de modificări importante Codului Fiscal, cu scopul de a reglementa mai clar modul de stabilire a impozitelor pentru construcții, atât în cazul celor autorizate legal, cât și al celor edificate fără autorizație.

1. Pentru construcțiile realizate în baza unei autorizații de construire, impozitul va fi calculat pe baza informațiilor oficiale conținute în documentele depuse la autorități. Mai exact, se vor utiliza datele din anexa cererii de autorizare și proiectul tehnic atașat acesteia. Măsura are rolul de a elimina estimările subiective și de a asigura o evaluare fiscală corectă, bazată pe documente verificabile.

2. În ceea ce privește construcțiile fără autorizație, cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001, se introduce o nouă regulă de calcul a valorii impozabile: aceasta va fi determinată în funcție de suprafața efectiv construită. Astfel, autoritățile urmăresc să aducă în sfera de impozitare și clădirile executate fără respectarea legislației în vigoare.

3. Actul normativ mai prevede că impozitul se aplică inclusiv clădirilor ridicate fără respectarea completă a procedurilor legale, cum ar fi cele construite pe baza unor autorizații expirate (în lipsa unei solicitări de prelungire) sau celor fără autorizație, dacă existența acestora este identificată de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

4. Totodată, se reglementează situațiile în care o clădire este finalizată doar parțial, iar autorizația de construire nu a fost prelungită. În acest caz, proprietarul este obligat să declare construcția în baza unui proces-verbal de recepție parțială, care să reflecte stadiul lucrărilor și suprafața realizată. În situația în care lucrările sunt efectuate în regie proprie, este necesară notificarea autorității locale cu privire la aceste aspecte.

Autoritățile vor avea posibilitatea să efectueze inspecții direct pe teren, dar și prin intermediul tehnologiilor moderne, precum imaginile satelitare, dronele sau alte mijloace digitale.

Aceste metode vor fi utilizate pentru a identifica imobilele construite fără autorizație sau cele care nu au fost declarate. Informațiile obținute din aceste surse pot servi drept probe în aplicarea unor sancțiuni fiscale sau disciplinare, în vederea consolidării controlului asupra construcțiilor ilegale sau omise din evidențele oficiale.

„Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul Registrului pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris”, mai transmite mdlpa.ro.