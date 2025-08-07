International Festivalul de Film de la Veneţia, victima unui atac cibernetic: Datele personale ale participanţilor, compromise







Festivalul de Film de la Veneţia, care se desfăşoară în perioada 27 august - 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost ținta unui atac informatic ce a compromis informațiile personale ale celor acreditați la eveniment. Potrivit unei notificări trimise celor afectați, organizatorii au precizat că atacul a avut loc pe 7 iulie 2025, atunci când hackerii au reuşit să acceseze și să copieze documentele stocate pe serverele festivalului.

În urma acestui incident, datele personale ale participanţilor, inclusiv nume, adrese de e-mail, numere de telefon, coduri fiscale și adrese poștale, au fost furate.

În faţa acestui atac, echipa IT a festivalului a intervenit prompt, izoland şi securizând sistemele compromise. Organizatorii festivalului au menționat că autoritățile competente au fost alertate imediat după incident, iar procesul de restaurare a datelor a fost inițiat fără întârziere.

Acesta nu este primul atac cibernetic care vizează un festival de amploare. De exemplu, în 2022, Festivalul de Film de la Cannes a fost afectat de un atac care a vizat sistemul de bilete online, supraîncărcându-l cu accesuri automate, suspectate că ar fi provenit din partea roboților.

Persoanele preocupate de protecția datelor personale sau care doresc informații suplimentare cu privire la incidentul recent sunt îndrumate să contacteze responsabilul cu protecția datelor al festivalului, la adresa de email privacy@labiennale.org.

În cazul Festivalului de la Veneția, organizatorii au clarificat faptul că baza de date vizată de atac nu conținea informații esențiale referitoare la organizarea festivalului din 2025.

De asemenea, impactul asupra sistemelor de acreditare pentru ediția din acest an, precum și asupra rezervărilor și biletelor, a fost minimizat, asigurând participanții că aceste procese nu vor fi afectate.

Festivalul de Film de la Veneția, a cărui a 82-a ediție are loc între 27 august și 9 septembrie, continuă conform planului, iar măsurile de securitate cibernetică sunt în curs de consolidare pentru a preveni incidente similare în viitor, scrie hollywoodreporter.com.