Se mută Agenția Națională Antidrog din subordinea MAI ? Val de reacții a societății civile! Ce spune Ministerul Sănătății

Chestorul Sorin Oprea a fost demis săptămâna aceasta de către Ministrul Carmen Dan, iar Evenimentul zilei a prezentat în exclusivitate această informație. Reacțiile societății civile și ale Ministerului Sănătății nu au întârziat să apară.





Agenția Națională Antidrog, o agenție ineficientă

Asociația Română Anti-SIDA a început colaborarea cu Agenția Națională Antidrog încă de la înființarea acesteia din 2002, când era coordonată de chestorul Pavel Abraham. Despre colaborarea cu ANA povestește pentru EVZ Maria Georgescu, directorul executiv ARAS. ”Pe vremea lui Abraham agenția era de sine stătătoare, independentă, a Guvernului României, fiind subordonată direct primului ministru. Datorită agenției, de la vremea aceea a apărut legea consumului de droguri, pentru că până în 2004 nu am avut o astfel de lege. Noi făceam prevenire în afara legii oarecum și i-am spus domnului Abraham că ne mor oamenii. Poate și noi am pus presiune și s-a realizat acea lege, care statutează ce înseamnă reducerea riscurilor, că are voie să consume, dar nu are voie să dețină droguri. După 2010, agenția s-a desființat, iar tot ce făcea aceasta a fost preluat de către Ministerul de Interne într-o direcție. După aceea, ANA a fost condusă de domnul Sorin Oprea. Noi nu am fost mulțumiți de felul cum s-au schimbat lucrurile, chiar dacă domnia sa era deschis și atent la ce spuneam noi, societatea civilă. Mereu spunea ”Da” chiar dacă nu se întâmpla nimic. Iar explicația era că degeaba ne-a spus nouă ”Da”, pentru că avea niște șefi mai sus, iar aceștia spuneau că nu se poate. A devenit astfel o agenție ineficientă și va rămâne în continuare o agenție ineficientă dacă va rămâne la Ministerul de Interne. Acum este momentul oportun pentru a se muta agenția. Aceasta ar trebui împărțită în două: direcția de reducere a cererii de droguri ar trebui să rămână la MAI, iar direcția de prevenire a efectelor secundare a consumului de droguri și tratament ar trebui să treacă la Ministerul Sănătății. Din punctul meu de vedere, de când există ANA, pe Ministerul Sănătății nu l-a durut capul de această boală și de acești oameni, spunând tot timpul că nu e treaba lor, ci a agenției. Și da, agenția a făcut ce a putut. Tratamentul trebuie să fie al Ministerului Sănătății – e vorba de tratament. Consumul de droguri devine o boală cronică, deci paciențíi trebuie îngrijiți de Ministerul Sănătății. Mi-e frică să nu fie numit un director politic și să vrea să bage toți consumatorii de droguri la psihiatrie și să vrea să îi detoxifieze. Mi-e frică să nu facem un regres”, a declarat pentru EVZ Maria Georgescu, directorul executiv Asociația Română Anti-SIDA.

O agenție netransparentă condusă de un bufon

Alina Dumitriu, directorul executiv de la Sens Pozitiv, este de părere că, până de curând, ANA ”a fost condusă de un bufon, care nu înțelegea nici basic-ul consumului și adicției de droguri. Agenția ar trebui mutată de la MAI în coordonarea directă a primului ministru și ar trebui reformată total. Ar trebui făcute niște training-uri interne cu privire la consumul de droguri: să nu vorbească despre tratament pentru adicția de ”iarbă” - auzi astfel de lucruri și te doare capul. Sunt ong-uri care au câte 600 de locuri disponibile pentru metadonă, iar ANA 150 locuri (câte 50 în fiecare centru), cel puțin astea sunt informațiile pe care le am, căci ANA nu e foarte transparentă. Agenția nu finanțează serviciile ong-urilor, noi avem infrastructură, avem expertiză, mai avem nevoie de fonduri. Ne-am dori ca Agenția să fie un partener al ong-urilor și să fie un sprijin pentru noi. Următorul director sper să nu fie investit numai cu funcție, ci și cu putere, o persoană cu expertiză, căci altfel vine degeaba. Chiar mi-aș dori să am cu cine să colaborez. Chiar mi-aș dori ca atunci când vin oamenii la mine și îmi zic că vor să se lase de droguri, să am unde să-i trimit. Nu poți să zici ca director ANA că au locuri pentru metadonă la centre, iar când ajung acolo nu sunt primiți că nu au locuri. Mi se pare inadmisibil acest lucru. Chiar m-m bucurat când a fost demis. Am avut o zi fericită. Sper să vină cineva care să facă o schimbare. Cred că toți cei din societatea civilă își doresc mutarea agenției din subordinea MAI, o agenție formată din milițieni”, a declarat Alina Dumitriu pentru EVZ.

CIADO: Agenția Națională Antidrog a fost o construcție oscilantă și măcinată de orgolii

Reactia TVR, dupa ce a fost facut public salariul lui Ionut Cristache! Oficialii televiziunii au fost contactati si... ce s-a aflat apoi!

Pagina 1 din 2 12