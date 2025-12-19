Social

Răzbunare ca în filme. Soția unui influencer de pe TikTok a bătut-o pe amanta partenerului ei în parcarea unui hotel

Răzbunare ca în filme. Soția unui influencer de pe TikTok a bătut-o pe amanta partenerului ei în parcarea unui hotel
După incidentul în care senatoarea Valentina Aldea a fost atacată de soția iubitului ei, Oana Ungureanu, un alt conflict similar a izbucnit recent în centrul Timișoarei. O femeie, nemulțumită că soțul îi era infidel, și-a așteptat rivala în parcarea unui hotel din Timișoara și s-a dezlănțuit.

Soția a vrut să se răzbune pe amanta soțului

Martorii au relatat că amanta a fost pusă la pământ, lovită cu pumnii și picioarele și trasă de păr. Conflictul a avut loc dis-de-dimineață și nu s-a oprit aici: conform surselor, agresoarea ar fi turnat urină pe rivala ei.

„Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de o femeie de 35 de ani cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei. În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil”, arată IPJ Timiș.

Conform polițiștilor, scenele au avut loc pe 18 decembrie 2025. Cele două tinere, în vârstă de 27 și 25 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și sunt cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, complicitate la lovire sau alte violențe și furt, potrivit polițiștilor.

Cine este bărbatul „apărat” de soție

Tânăra agresată este cunoscută pe TikTok, iar scandalul ar fi pornit din cauza lui Alin Borcan, un influencer supranumit „Regele TikTok-ului” și fost „influencer al lui Călin Georgescu”. Casa acestuia din Dumbrăvița a fost percheziționată în luna martie, când Borcan a ieșit la poartă pe jumătate dezbrăcat și ținând în mână o armă.

Alin Borcan a povestit că Dana Badea a venit recent la Timișoara și a depus mai multe declarații la poliție, unele extrem de grave, care l-ar fi vizat direct. Șirul de cuzații ar fi dus la reacția violentă a lui Sibel.

Alin Borcan și Dana

Alin Borcan și Dana. Sursa foto: Captură video

„Dana a venit aici la Timișoara și a dat declarații de nevastă-mea că a bătut-o, că a tâlhărit-o. A venit ea de bună voie să facă rău. A fost acum vreo lună de zile Dana aici la mine, la Timișoara. A fost aici la Timișoara și a declarat că eu am drogat-o pe aici. Că am drogat-o cu forța și am făcut manevră să o bată Sibel. A bătut-o Sibel, frate. M-a blocat pe telefon. Nu știu ce s-a întâmplat. S-au luat la bătaie și ea a fost mai tare”, a declarat Borcan pe rețelele de socializare.

Influencerul a apelat la un avocat

TikTokerul a descris și modul în care au intervenit autoritățile, precum și reacția copiilor săi, menționând că a apelat deja la un avocat pentru a o sprijini pe Sibel.

„Și ea a venit acum să o lege pe asta (nr. Sibel). Au luat-o din casă, desculță… fata mea cea mare a început să strige, jale, frate, e la arest. Am luat avocat. Nu știu dacă a bătut-o că eu nu știu despre ce a fost discuția. Din ce am auzit și eu că nu am fost de față. Asta e pe la poliție. E vina mea, ce să zic”, a mai adăugat Alin Borcan.

Proiecte speciale