Războiul politic din Polonia a ajuns la arestări. Fost ministru al PiS, acuzat de infracțiuni legate de fondurile Ministerului Justiției
- Iulia Moise
- 6 februarie 2026, 13:56
Arestarea lui Zbigniew Ziobro a fost decisă joi seara de instanța din Varșovia, într-un dosar care îl vizează pe fostul ministru al justiției din Polonia și actual deputat al partidului Lege și Justiție (PiS), potrivit publicației Wiadomosci.
Zbigniew Ziobro este o figură centrală a scenei politice poloneze din ultimele două decenii, cunoscut pentru mandatele sale repetate la conducerea Ministerului Justiției și pentru rolul său în reformele sistemului judiciar promovate de guvernele PiS.
Decizia a fost luată de parchetul pentru districtul Warszawa-Mokotów, în urma unei solicitări formulate de Parchetul Național, care a cerut aplicarea măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de trei luni.
Fostul ministru consideră procedura în curs un spectacol
Anterior pronunțării deciziei, Zbigniew Ziobro a comentat situația în cadrul unei intervenții televizate la Telewizja Republika. Fostul ministru a afirmat că întreaga sa carieră politică a fost dedicată consolidării siguranței cetățenilor.
„Mi-am dedicat întreaga viață adultă luptei pentru îmbunătățirea securității polonezilor, în special în combaterea celor mai periculoase grupări criminale și a mafiilor”, a declarat Ziobro în emisiunea televizată.
Acesta a mai susținut că procedura aflată în curs ar reprezenta un „spectacol” desfășurat cu implicarea sistemului judiciar, declarație formulată înainte de anunțarea soluției instanței.
Acuzațiile privind imparțialitatea judecătorului
În cadrul aceleiași intervenții, fostul ministru a anunțat că a depus o sesizare împotriva judecătoarei Agnieszka Prokopowicz, care a instrumentat cauza.
„Este o judecătoare profund implicată în acest caz și activistă a asociației Iustitia. Are opinii clar definite și extrem de critice la adresa mea”, a declarat Ziobro.
Acesta a mai afirmat că, în opinia sa, au existat încălcări de către judecătoare ale legii ce ar putea constitui „depășirea atribuțiilor și o posibilă infracțiune de serviciu”, subliniind că magistratul nu s-a recuzat din dosar, în ciuda solicitărilor formulate.
Poziția procurorilor în ancheta ce îl vizează pe Zbigniew Ziobro
Potrivit procuraturii din Krajowa, ancheta este instrumentată de echipa de investigație nr. 2 și vizează presupuse nereguli în gestionarea fondurilor publice din Fondul Justiției. Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de trei luni.
În documentele depuse la instanță în noiembrie 2025, procuratura a invocat existența unui risc real de fugă, de ascundere și de obstrucționare a procedurilor judiciare.
Capetele de acuzare
Conform acuzațiilor formulate, fostul ministru ar fi condus o grupare infracțională organizată și ar fi folosit funcția publică pentru a desfășura activități considerate ilegale. Procurorii susțin că Ziobro ar fi comis 26 de fapte penale, printre care:
- emiterea de ordine către subordonați pentru încălcarea legii;
- influențarea procedurilor de concurs pentru acordarea de finanțări;
- direcționarea fondurilor către entități considerate neeligibile.
Apărarea politicianului a anunțat oficial că va contesta măsura dispusă de parchet, urmând ca instanța superioară să analizeze legalitatea deciziei.
