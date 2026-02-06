Războiul politic din Polonia a ajuns la arestări. Fost ministru al PiS, acuzat de infracțiuni legate de fondurile Ministerului Justiției

Arestarea lui Zbigniew Ziobro a fost decisă joi seara de instanța din Varșovia, într-un dosar care îl vizează pe fostul ministru al justiției din Polonia și actual deputat al partidului Lege și Justiție (PiS), potrivit publicației Wiadomosci.

Zbigniew Ziobro este o figură centrală a scenei politice poloneze din ultimele două decenii, cunoscut pentru mandatele sale repetate la conducerea Ministerului Justiției și pentru rolul său în reformele sistemului judiciar promovate de guvernele PiS.

Decizia a fost luată de parchetul pentru districtul Warszawa-Mokotów, în urma unei solicitări formulate de Parchetul Național, care a cerut aplicarea măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de trei luni.

Anterior pronunțării deciziei, Zbigniew Ziobro a comentat situația în cadrul unei intervenții televizate la Telewizja Republika. Fostul ministru a afirmat că întreaga sa carieră politică a fost dedicată consolidării siguranței cetățenilor.

„Mi-am dedicat întreaga viață adultă luptei pentru îmbunătățirea securității polonezilor, în special în combaterea celor mai periculoase grupări criminale și a mafiilor”, a declarat Ziobro în emisiunea televizată.

Acesta a mai susținut că procedura aflată în curs ar reprezenta un „spectacol” desfășurat cu implicarea sistemului judiciar, declarație formulată înainte de anunțarea soluției instanței.

În cadrul aceleiași intervenții, fostul ministru a anunțat că a depus o sesizare împotriva judecătoarei Agnieszka Prokopowicz, care a instrumentat cauza.

„Este o judecătoare profund implicată în acest caz și activistă a asociației Iustitia. Are opinii clar definite și extrem de critice la adresa mea”, a declarat Ziobro.

Acesta a mai afirmat că, în opinia sa, au existat încălcări de către judecătoare ale legii ce ar putea constitui „depășirea atribuțiilor și o posibilă infracțiune de serviciu”, subliniind că magistratul nu s-a recuzat din dosar, în ciuda solicitărilor formulate.

Potrivit procuraturii din Krajowa, ancheta este instrumentată de echipa de investigație nr. 2 și vizează presupuse nereguli în gestionarea fondurilor publice din Fondul Justiției. Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de trei luni.

În documentele depuse la instanță în noiembrie 2025, procuratura a invocat existența unui risc real de fugă, de ascundere și de obstrucționare a procedurilor judiciare.

Conform acuzațiilor formulate, fostul ministru ar fi condus o grupare infracțională organizată și ar fi folosit funcția publică pentru a desfășura activități considerate ilegale. Procurorii susțin că Ziobro ar fi comis 26 de fapte penale, printre care:

emiterea de ordine către subordonați pentru încălcarea legii;

influențarea procedurilor de concurs pentru acordarea de finanțări;

direcționarea fondurilor către entități considerate neeligibile.

Apărarea politicianului a anunțat oficial că va contesta măsura dispusă de parchet, urmând ca instanța superioară să analizeze legalitatea deciziei.