Războiul comercial global, în hangarele Airbus. Unul dintre directori vorbește despre o criză fără precedent

Războiul comercial global, în hangarele Airbus. Unul dintre directori vorbește despre o criză fără precedent
Conducerea grupului aeronautic european Airbus a transmis angajaților un avertisment privind necesitatea adaptării la un context geopolitic tot mai instabil, marcat de tensiuni comerciale și presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare, potrivit Reuters.

Mesajul vine după un an în care compania a resimțit efecte logistice și financiare semnificative, generate în special de politicile protecționiste ale Statelor Unite și de relațiile comerciale tensionate dintre SUA și China.

Mesaj intern privind contextul geopolitic

Directorul general al Airbus, Guillaume Faury, a subliniat într-o scrisoare internă, consultată de Reuters, că începutul anului 2026 este caracterizat de un număr fără precedent de crize și evoluții geopolitice care pot afecta industria aerospațială.

„Începutul anului 2026 este marcat de un număr fără precedent de crize și de evoluții geopolitice neliniștitoare. Ar trebui să acționăm într-un spirit de solidaritate și autonomie”, a transmis Faury angajaților.

Presiuni comerciale și efecte asupra activității

În document, conducerea Airbus a atras atenția asupra dificultăților din mediul industrial actual, descris ca fiind puternic afectat de confruntarea economică dintre Statele Unite și China.

Potrivit lui Faury, aceste tensiuni au generat deja „daune colaterale semnificative, din punct de vedere logistic și financiar”.

Airbus nu a oferit comentarii suplimentare cu privire la comunicările interne, însă contextul în care a fost transmis mesajul include divergențe între Washington și aliații săi, inclusiv pe teme de securitate și cooperare în cadrul NATO, Airbus fiind un furnizor important pentru sectorul european de apărare.

Tarife, restricții și lanțuri de aprovizionare

În primăvara anului trecut, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat introducerea unor tarife comerciale extinse, urmate de restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare.

Ulterior, Washingtonul a suspendat temporar exporturile de motoare și alte componente-cheie către China, utilizate inclusiv pentru aeronava C919. Unele dintre aceste componente sunt necesare și pentru avioanele Airbus asamblate în China.

Deși industria aerospațială a beneficiat ulterior de o relaxare parțială a tarifelor americane, efectele asupra fluxurilor de producție au continuat să se resimtă.

Rezultate financiare și reorganizare internă

În pofida dificultăților comerciale, Faury a felicitat cei aproximativ 160.000 de angajați ai grupului pentru rezultatele obținute în 2025, fără a oferi detalii suplimentare. Airbus urmează să publice rezultatele financiare pe 19 februarie.

Divizia Airbus Defence and Space este descrisă ca fiind „pe o bază mult mai solidă” în urma unui proces de restructurare, iar Airbus Helicopters este menționată pentru „consistența performanței”.

Probleme tehnice și lecții operaționale

Conducerea Airbus a făcut referire și la necesitatea învățării din cel mai amplu proces de rechemare din istoria companiei, produs în noiembrie și legat de o actualizare software.

Guillaume Faury

Guillaume Faury / sursa foto: captură video

Ulterior, grupul a fost nevoit să reducă obiectivele de livrare din cauza unor panouri de fuselaj neconforme, menținând însă țintele financiare.

„Trebuie să fim mai riguroși în gestionarea sistemelor și produselor noastre, în general”, a afirmat Faury.

Perspective pe termen lung

Deși lanțurile de aprovizionare s-au îmbunătățit după perioada pandemiei, acestea rămân o sursă de incertitudine. Problemele cele mai serioase au fost identificate în relația cu furnizorii de motoare, inclusiv Pratt & Whitney și CFM.

Pe termen lung, Airbus își propune consolidarea poziției financiare și pregătirea pentru dezvoltarea unui succesor al familiei A320, programat să intre în serviciu în a doua parte a anilor 2030.

