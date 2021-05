Fosta soție a lui Pepe a acordat un interviu, primul după divorț, în care a povestit despre momentele dificile pe care a trebuit să le depășească. Raluca Pastramă și-a deschis sufletul în fața reporterilor de la Antena Stars, după mai multe luni de la despărțire. Ea a povestit relația pe care o are cu Dumnezeu și despre obiceiul de a se ruga periodic.

Totodată, Raluca Pastramă a povestit despre cât de greu îi este să fie un părinte bun, pentru copiii săi, în condițiile în care se confruntă cu numeroase probleme zilnice.

„E greu să fii un părinte bun pentru că ceea ce se întâmplă în viață, zi de zi, te afectează foarte tare. Și de aceea, când ajungi acasă ești atât de încărcat emotional încât nu mai reușești să oferi tot ce ți-ai dori copiilor. Este mai greu în perioada aceasta pentru că nu am reușit să mă liniștesc pe deplin”, a spus Raluca Pastramă.

Dificultățile prin care a trecut după divorț

În acest context, fosta soție a lui Pepe a vorbit despre perioada de după divorț și despre eforturile pe care le-a făcut ca să-și revină și sărecâștige echilibrul interior.

„După ce treci prin perioadele acestea atât de grele vezi cât de mult contează să ai liniște… picul acela de fericire. Doar tu te poți motiva să treci mai departe. Am făcut acest lucru cu mine. Am atras spre mine lucruri pozitive. Spuneam că totul va fi bine, că săptămâna va trece cu bine, că voi primi și vești frumoase, că se vor liniști lucrurile… Mă trezeam dimineața și mă motivam singură pentru că eram căzută psihic și fizic și ajunsesem extrem de slabă.

Erau zile în care nu mâncam nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să termin cu bine. Am reușit să-mi recapăt liniștea, să mă regăsesc, pentru că eram extrem de pierdută. Doar cine a trecut prin așa ceva poate înțelege. Ce contează cel mai mult este să găsești puterea să mergi mai departe”, a spus Raluca pentru Antena Stars.

Divorțul a fost alegerea corectă

Bruneta a mai vorbit despre cât de greu i-a fost să se despartă, după ce ani de zile a încercat să salveze relația cu Pepe. Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă a zguduit showbiz-ul, iar căsnicia celor doi, precum și motivele care au dus la separare au fost analizate și întoarse pe toate părțile. Acum, după ce apele s-au mai liniștit, Raluca a acceptat să vorbească.

„Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat Raluca Pastramă la Antena Stars.

Ea a spus că nu vrea să trăiască în trecut și consideră că divorțul a fost cea mai bună decizie, deși nu a fost deloc ușoară.

„Nu mi-aș fi dorit niciodată să ajung la divorț. În familia noastră nu s-a pomenit așa ceva. (…) Lumea judecă indiferent ce-ar fi. Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate. (…) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă. Nu ai cum să judeci fără să știi.

Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”, a povestit fosta soție a lui Pepe.