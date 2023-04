Raluca Bădulescu și iubitul cu 20 de ani mai tânăr nu se mai ascund. Ce declarație i-a făcut vedeta

„Eu sunt mic copil… Trebuie să mă ascund după un copac ca să pot să îi spun o idee. Sunt și eu puțin încăpățânată, dar puțin față de el”, a explicat Raluca Bădulescu. Iar în momentul în care se ajunge și la discuții contradictorii, vedeta este cea care cedează prima. „Cu mine n-ai cum… trebuie să cedezi”, a explicat partenereul ei, Rareș Grigore într-un interviu televizat.

„Cedez aparent, dar mă reîntorc”, a completat și Raluca. Vedeta recunoaște că își răsfață foarte mult iubitul, ceea ce lui i se pare a fi foarte normal. „Și eu o răsfăț pe ea foarte mult, dar mi se pare normal să fiu eu mai răsfățat.”

Dragostea nu are vârstă pentru Raluca Bădulescu

Pe de altă parte, bărbatul și-ar dori ca iubita lui să fie mai puțin încăpățânată și să-l asculte mai mult atunci când vorbește. „Să fie mai puțin încăpățânată în unele momente. Dacă îi spun ceva ce nu îi convine, nici nu mă ascultă”, a spus el. Cert este că pnetru Raluca, dragostea nu are vârstă.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât? Dacă m-a lovit pe mine la 40 și… Eu am «48, going on 28», haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit! Cum adică tu crezi că nu te mai lovește la 25? Ești atât de tânăr, că o să te mai lovească dragostea de nu știu câte ori în viața asta, o să te ia prin surprindere. O să vină ca un fulger și asta este! N-o să mai vii aici să mă întrebi pe mine, o să fii ocupat cu gagică-ta acasă!”, a declarat Raluca Bădulescu într-un interviu.