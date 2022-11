Dieta minune folosită de Raluca Bădulescu. Ea a reușit să slăbească peste 50 de kilograme în ultimii ani

Raluca Bădulescu s-a luptat mulți ani cu greutatea. Ajunsese la un moment dat să cântărească 115 kilograme și a decis să ia urgent măsuri. A apelat la o operație de micșorare a stomacului și a reușit să slăbească spectaculos. După un timp însă, a început să ia din nou în greutate.

A apelat la o dietă care presupune numărarea caloriilor și care a avut un efect spectaculos. A ajuns să cântărească 47 de kilograme și este foarte mulțumită de cum arată acum.

Nu a renunțat la dulciuri

Raluca Bădulescu mărturisește că a intrat în panică în momentul în care a început să se îngrașe din nou. Recunoaște însă că nu poat renunța la dulciuri.

„Număr caloriile de doi ani. În perioada lockdown-ului, m-am îngrășat 10 kg și m-am panicat. Am stat și m-am uitat la Netflix și am mâncat în disperare. Mie îmi plac mult dulciurile. Nu am renunțat la ele nici acum, dar număr caloriile. Să fie în jur de 1000 pe zi.

Mănânc salată, brânzeturi, piept de pui, dar mai gust câte o ciocolățică. Recunosc că mai beau și câte sun suc acidulat care are zahăr. Încerc să le balansez în așa fel încât să pot mânca și ceva dulce. Și acum în geantă, dacă mă căutați, să știți că am o ciocolată mică. E mereu cu mine”, a declarat Raluca Bădulescu pentru impact.ro.

Intervenție estetică

Raluca Bădulescu a trecut anul acesta printr-un moment extrem de greu pe plan personal. A divorțat recent de Florin Stamin și spune că despărțirea a afectat-o mult. Vrea însă să își refacă viața și a apelat la o intervenție estetică pentru a arăta mai tânără.

„Faptul că am slăbit mult în ultima perioadă a făcut ca pielea feței să se lase, iar acest lucru mă deranja foarte mult. Îmi doream să scap de această problemă rapid. Așa că am revenit, după destul de multă vreme, la medicul chirurg estetician Iancu Morad, care mi-a fost alături în ultimii zece ani.

El mi-a recomandat să facem Face Contouring fără operație, o intervenție la care apelează și marile staruri de peste hotare. Mi se pare incredibil că, după doar câteva injectări, rezultatele au fost spectaculoase”, a dezvăluit Raluca Bădulescu. De curând, ea a recunoscut că iubește din nou. A spus că este extrem de fericită, dar nu a vrut să dezvăluie mai multe detalii despre noua relație.