Raluca Bădulescu se dezbracă de secrete. Motivul pentru care apare la evenimente neînsoțită

Celebra jurată „Bravo ai stil” nu mai are nevoie de niciun fel de prezentări suplimentare. Toată lumea îi admiră carisma și sinceritatea, iar Raluca Bădulescu nu se dezminte nici de data aceasta. Vedeta s-a deschis din nou în fața fanilor, răspunzând în cadrul unui interviu despre cele mai controversate subiecte.

În primul rând a vorbit despre carieră și viața profesională, oferind câteva informații din finala celebrului show de modă „Bravo ai stil! Celebrities”. Sâmbătă vom afla cine este marea câștigătoare și ce momente exclusiviste au pregătit concurentele. Raluca Bădulescu mărturisește că va fi o luptă grea, fetele rămase în concurs având extrem de mulți susținători.

„Sezonul „Bravo, ai stil! Celebrities” se încheie sâmbătă această. A fost un sezon încărcat de emoții, de momente spectaculoase, de gale splendide, de concurente care efectiv au fost la cel mai înalt nivel și ne-au rezervat surprize foarte mari. Sunt sigură că ne vor rezerva momente inedite și în Marea Finală care se anunță plină de emoție, de suspans, cu o foarte strânsă lupta între concurente. Toate au foarte mulți susținători, așa cum am avut ocazia să vedem de-a lungul timpului. Lupta va fi foarte strânsă, sunt tipologiii diferite. Vă așteptăm alături de noi, de concurente în Marea Finală. Sâmbătă lupta se va da pentru a câștigă coroana „Bravo, ai stil! Celebrities” și cea care o va purta va fi desemnată de către telespectatori, în mâna lor se află decizia”, a mărturisit Raluca Bădulescu într-un interviu acordat celor de la Rețete și Vedete.ro.

Legat de planurile de viitor, vedeta nu se gândește la vacanță ci așteaptă cu nerăbdare să înceapă noi proiecte. Unul dintre cele care o entuziasmează cel mai mult este „Academia de stil” pentru copii.

„Momentan ne concentrăm pe diferite planuri, proiecte și multe alte lucruri care mai sunt de făcut. Trebuie să ducem înainte ceea ce știm să facem mai bine”, a mărturisit vedeta.

Motivul pentru care Raluca Bădulescu apare mai mereu neînsoțită la evenimentele publice

Jurata „Bravo ai stil” a făcut destăinuiri și din viața personală. Fiul său Alex este cea mai mare bucurie, fiind un copil care o face mereu mândră. Tânărul este în clasa a doisprezecea, iar examenul de bacalaureat nu îi dă doar lui emoții, ci și mamei sale.

„Cel mai scump, drag și iubit subiect pentru mine este Alex. Este în clasa a doisprezecea, va avea examenul de Bacalaureat în această vara și, că orice mama, am mari emoții. Sunt sigură că va depăși cu bine acest moment. Își dorește să dea la Finanțe Bănci în cadrul Academiei de Studii Economice. A moștenit de la mine multe trăsături, inclusiv pasiunea pentru fashion, muzică. Suntem la acel moment în care și eu învăț de la el. Este ambițios, determinat, are un simt al umorului extraordinar, este foarte atent, diplomat, are vorbele la el. Este o minune de copil și îmi place să cred că a moștenit ce este mai bun de la fiecare dintre noi”, a mărturisit Raluca Bădulescu în cadrul interviului.

Jurata nu s-a sfiit să vorbească despre soțul ei, precizând că acesta nu este prea încântat de ideea de a apărea în lumina reflectoarelor. Raluca Bădulescu este mai mereu prezentă la evenimente publice, însă adeseori singură. Soțul îi înțelege pasiunile, iar ea, la rândul ei, a înțeles dorințele partenerului de viață.

„Florin, soțul meu, este o prezența rară la evenimentele mondene pentru că lumina reflectoarelor nu este pasiunea lui. El știe că această este pasiunea și dragostea mea, știe cât de mult îmi plac evenimentele, petrecerile de acest gen, dar preferă să stea departe de genul acesta de evenimente. El are viață lui, afacerile lui, suntem o familie foarte bine închegată de mult timp și avem fiecare viață noastră separată de care ne bucurăm enorm și împreună avem cea mai frumoasă viață din lume.

Ne acordăm libertate unul celuilalt și această înțelepciune vine de la soțul meu. El a adus înțelepciunea în această căsnicie. El m-a învățat cum să ne trăim fiecare visul, să ne bucurăm de ceea ce avem și împreună și separat. El știe că scenă este bucuria mea, eu știu că ceea ce face el este bucuria lui”, a susținut Raluca Bădulescu.