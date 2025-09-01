Opinii Ministrul Văicăreală de la Turism. Radu Miruță, BIAS, urșii de pe Transfăgărășan și planul să ne ia banii







În weekend, băieți curajoși s-au dat cu avioanele pe cerul Bucureștiului. Acrobațiile aeriene de la show-ul BIAS 2025, organizate pe Aeroportul Internațional București Băneasa, au început sâmbătă, 30 august, și au atras un număr record de spectatori, desi publicitate intensă nu prea s-a făcut. Totul a fost gratuit, ministerul Turismului ratând șansa să aducă la buget niște bani.

BIAS a oferit românilor și puținilor străini care s-au nimerit în țară un show aviatic spectaculos. Au evoluat și echipe de piloți internaționale care și-au arătat măiestria fiind aplaudați de zecile de mii de persoane de la sol. Echipa de acrobație aeriană britanică Red Arrows, echipa de elită a Royal Air Force nu a mai putut ajunge la București, din cauza prăbușirii unui avion care a avut loc la un antrenament pentru pregătirea unui show similar din Polonia.

Tot evenimentul Air Show-BIAS 2025 de la București a fost gratuit și organizat altfel decât cel similar din Polonia - „Radom International Air Show”. Poate că ministrul Economei și Turismului, Radu Miruță nu știe cum scot polonezii bani mulți dintr-un astfel de show, dacă se văicărește pe la televizor că turismul românesc e la pământ și că nu există nicio strategie de salvare. M-am documentat eu și expun aici, poate-i vine vreo idee de plan, măcar pentru la anul.

Ce fac polonezii și noi nu!

Forţele Aeriene Române au participat la multe ediții ale „Radom International Air Show”, pe aerodromul Sadkow/Radom din Polonia. Avem piloți extraordinari în zboruri demonstrative.

Spectacolul aerian internațional Radom Air Show este o sărbătoare bianuală care are loc în orașul polonez. „La fiecare doi ani, în ultimul weekend din august, avioane militare din forțele aeriene ale Europei și Rusiei se adună la Radom pentru spectacol, care distrează vizitatorii prin cascadorii elaborate și performanțe din partea aeronavelor. Potrivit autorităților din spatele spectacolului, scopul acestuia este de a distra cetățenii din Radom și din întreaga Polonie, precum și de a atrage investitori atât de necesari în oraș”, se arată pe pagina oficială a show-ului aviatic.

Cu această stategie, de la înființarea sa, Radom Air Show a devenit cel mai popular spectacol aerian din Polonia și a atras un număr imens de turiști din întreaga lume. Cam cum se petrece la festivalul Untold sau TIFF, festivalul de film de la Cluj, să zicem.

În afară de faptul că Air Show Random este un spectacol pentru pasionații de aviație și pentru curioși, aici există și prezentarea celor mai noi tehnologii de aviație, inclusiv avioane de luptă, avioane de transport, elicoptere și aeronave civile. De asemenea, polonezii au expus avioane legendare, cum ar fi F-16 și MiG-29, precum și avioane multirol de ultimă generație utilizate de forțele aeriene din multe țări.

Polonia vinde bilete la show-ul aviatic în toată lumea

Spectacolul Radom, patronat tot de Stat, a devenit din ce în ce mai accesibil și atrăgător atât pentru fanii locali, cât și pentru turiștii străini. Publicul plătește bilet, iar rezervările se fac online, cu multe luni înainte de evenimentul din august.

Se vând diverse suveniruri: șepci, tricouri, jachete, cutii pentru muniție, recipiente pentru pus zahăr, toate cu însemnele Air Radom. Vreau să-l informez cât mai complet pe ministrul Miruță că, dacă-și pune echipa la treabă, există posibilități să aducă bani din turism, nu să ne taie veniturile ca și ministru al Economiei. Așa că…

Am găsit o ofertă de participare, transmisă de Polonia în Olanda, pentru show-ul anulat din cauza tragediei. Vizită de 5 zile – în perioada 27-31 august 2025, ultimele două zile fiind rezervate show-ului aviatic propriu-zis.

Prețul pentru acest tur este de 995 € de persoană. Acest preț include:

Zbor din Olanda către Polonia

Zbor din Polonia către Olanda

Cazare la hotel (hoteluri de clasă medie, cameră twin, două paturi și baie proprie)

Toate transporturile în Polonia

Contribuție de 9 € la GGTO

Suplimentul pentru cameră single pentru acest tur este de 185 € .

Noi nu putem face asta cu BIAS?

Radu Miruță, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România (4 într-unul!) spunea, pe 29 august, la Observatorul de la Antena 1, că „nu avem nicio strategie, niciun plan pentru turismul din România. Suntem la minus infinit”.

Șocant, nu? Cum să spună ditamai ministru, uns în funcție de peste jumătate de an, că nu are nicio strategie pentru turismul românesc?!

Știți, în 2021, s-a lansat un film-satiră „Don't Look Up” – Nu priviți în sus, în varianta românească de pe Netflix. Nu priviți în sus, pe cer, domnule ministru? Weekend-ul acesta au zburat avioanele peste București, piloții au făcut un show fascinant, urmăriți de jos, de pe pământ, de circa 250.000 de oameni, după cum s-a anunțat într-un comunicat oficial. Cifra este un record pentru ediția din acest an care a marcat 115 ani de la primul zbor românesc, iar BIAS a adus în premieră la București mai multe formații de talie internațională.

Întrebarea mea e retorică, fiindcă Ministerul Economiei, prin Romaero, este unul dintre organizatorii BIAS 2025. Ceilalți sunt: Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională Aeroporturi București și Aeroclubul României, precum și Ministerul Apărării, prin Forțele Aeriene Române. Toți știau, toți și-au făcut treaba pe felia lui, doar cu Turismul am dat-o în bară. Am rămas la „minus infinit”, cum declara ministrul Turismului, Radu Miruță, la Antena 1. Și am să vă arăt că nu este o simplă afirmație, o critică injustă la adresa ministrului cu patru instituții în portofoliu. Dacă n-avea idei, măcar putea să se inspire!

Despre acest spectacol aerian din zilele de 30 și 31 august se știa de mult timp. Cum să nu-ți vină vreo idee și să-ți faci un plan cu turismul pe perioada BIAS, când aveai în oglindă show-ul aviatic din Polonia, pregătit pentru aceeași perioadă cu surle și trâmbițe. Doar tragica prăbușire a unui avion, în timpul antrenamentului, a făcut ca evenimentul polonez Air Radom să fie anulat.

Motocicliștii și urșii de pe Transfăgărășan

Adevărul e că, dacă îi venea ideea să declanșeze o campanie prin care să atragă turiști din Europa să vadă show-ul BIAS, îi mișca un pic din loc „deficitu” premierului Bolojan. Se trezea România cu niște mii de turiști străini mișunând prin Capitală, după ce ne-au ocupat hotelurile și restaurantele, bașca cu bani la buget! După modelul festivalurilor, de exemplu! Oare ce ne-am fi făcut cu așa o creștere economică când strategia guvernului Bolojan este să ne taie din salarii?!

Mă gândesc, fără să am un plan în minte, că doar comunităților de motocicliști dacă le transmitea reclamă la BIAS se sufoca Bucureștiul de turiști cu motoare, veniți din toată Europa. În loc să-i mănânce ursul pe Transfăgărășan, veneau să se uite la acrobațiile piloților de la BIAS, căci motocicliștii sunt amatori de adrenalină. Apoi mai dădeau o tură și prin țară, mai lăsau niște euroi și prin benzinării și restaurante.

Poate la anul să colocească echipa ministerială de la Turism un plan. Organizatorii au anunțat deja datele pentru ediția din 2026. BIAS 2026 ar trebui să aibă loc între 28 și 29 august.

Ministrul Văicăreală: „Realitatea e că țara nu are bani”

Ministrul Văicăreală, specialist în IT, poate declanșa campanii pe toate rețelele și canalele de pe internet în sprijinul turismului românesc, așa cum a făcut-o USR în campaniile electorale și le-a adus succesul. Dacă ne tot repetă, așa cum a făcut-o și azi că „Realitatea este că ţara nu are bani”, tot nu vom accepta ideea că noi vom salva România prin taxe majorate, prin tăierea pensiilor, prin scumpirile alimentelor, a impozitului pe locuințe, prin restructurări masive de salariați. Să facă rost de bani prin dezvoltarea de strategii, prin investiții, dacă au vrut la putere!

De văicărit știm cu toții, doar că nu toți suntem miniștri, secretare sau asistente de miniștri, membri în consiliile de administrație, activiști economici angajați să ne sufle în urechi zilnic că, dacă nu acceptăm Reforma, ne ducem în haul Iadului.