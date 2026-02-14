Radu Miruță: România modernizează Armata, nu cumpără vechituri. Programul SAFE înseamnă tehnologie de top

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în contextul criticilor potrivit cărora Armata României ar achiziționa „vechituri” prin Programul SAFE, că lumea se schimbă în aceste zile, iar România nu asistă pasiv la aceste transformări. „După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a afirmat, în contextul unor comentarii din mediul online, potrivit cărora România ar fi „sclava” Franţei sau a Germaniei şi că ar achiziţiona „vechituri” pentru armată, că realitatea, bazată pe date şi fapte, este cu totul alta.

„Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm. După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie. Miliarde de euro pentru producţie în România”, a declarat acesta.

Potrivit ministrului, proiectele sunt concepute atent, astfel încât o parte semnificativă a producţiei să fie realizată în România, prin introducerea de roboţi şi linii moderne de fabricaţie în industria naţională de apărare.

„E despre România, nu mai este despre firme ale politicienilor învăţate la combinaţii. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie adusă acasă şi mai multă securitate pentru România. Lumea se schimbă rapid, iar România, alături de partenerii europeni, trebuie să fie pregătită pentru această schimbare. Mai mult decât atât, România nu este un spectator, ci parte activă din această transformare”, a mai adăugat Miruţă.

Ministrul Apărării a susținut că depinde de România modul în care își apără interesele. „Nu este vorba despre conspiraţii, ci despre seriozitate, profesionalism şi capacitatea noastră de a negocia şi construi parteneriate solide”, a mai afirmat acesta.

La finalul lunii ianuarie, Radu Miruţă a anunţat că Programul SAFE include 21 de proiecte care privesc MApN, cu o valoare totală de 9,53 miliarde de euro.

Acesta a menționat că, dintre cele 21 de proiecte, zece reprezintă achiziții realizate în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale statului român. Printre acestea se numără rachete Mistral, elicoptere H225 şi trei sisteme de apărare antiaeriană.