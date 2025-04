Sport Rădoi, după CFR Cluj-U Craiova, 5-3: Să câștige ei Cupa, dacă tot ne-au eliminat







Mirel Rădoi, antrenorul formației U Craiova, a analizat eliminarea echipei sale din sferturile de finală ale Cupei României Betano, în urma înfrângerii în fața jucătorilor de la CFR Cluj.

U Craiova a pierdut în fața CFR Cluj

După meciul de 120 de minute, partida dintre CFR Cluj și U Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Calificarea a fost decisă în urma loviturilor de departajare, unde CFR Cluj s-a impus cu 5-3. La finalul meciului, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a analizat evoluția echipei sale și a declarat că își propune să-și ia revanșa în confruntarea din campionat, programată luni.

„Cred că am controlat meciul în mare parte. Am deschis scorul, dar ne-au egalat. Apoi au închis spațiile, au venit cu multe centrări, au fost multe cornere. La final, trebuie să-i felicit pe băieți. Timp de 120 de minute au dat tot ce au avut.

Am pierdut din nou la penalty-uri, a doua oară cu mine după ce acum doi ani am pierdut cu Hapoel Beer Sheva. Poate suntem neinspirați în alegerea celor cinci care bat. E clar că a fost și o lipsă de experiență”, a declarat Rădoiu.

„Sunt mai mult îngrijorat”

Mirel Rădoi a spus că penalty-urile au fost pregătite în detaliu, inclusiv prin analiză video și antrenamente specifice. Cu toate acestea, planul s-a năruit în momentele decisive.

„Știm jucătorii care bat, am executat la antrenamente. Ne-am uitat și la istoric, dacă băteau și la cluburile la care au fost. Am făcut o analiză de 6 ore. Dar s-a risipit totul în câteva momente. Trebuie să ne asumăm noi responsabilitatea, chiar dacă de cele mai multe ori nu iese așa cum discutăm. Asta e problema mea, nu altceva. Timp de 120 de minute, jucătorii au dat tot ce au avut. Dacă respectam ceea ce am discutat, probabil că s-ar fi bătut mai multe penalty-uri.

Dezamăgit? Puțin. Sunt mai mult îngrijorat. Dacă era să pierdem, mai bine pierdeam în 90 de minute, nu în 120. Avem probleme care au apărut din senin, în avion sau autocar. Nu au putut introduce azi 3 jucători. Vom vedea de mâine dimineață ce putem face. Trebuie să ne recuperăm cât mai bine și vom vedea pe cine ne bazăm luni”, a mai declarat acesta, la PrimaSport.

Rădoi: Am lăsat ușa deschisă ca să audă băieții bucuria lor

Antrenorul a precizat că a lăsat ușa vestiarului deschisă pentru ca jucătorii să audă bucuria adversarilor, mărturisit, de asemenea, cine ar trebui să câștige Cupa.

„Am lăsat ușa deschisă ca să audă băieții bucuria celor de la CFR Cluj și să folosim asta în meciul de luni. Trebuie să profităm de orice mic detaliu. Dacă tot ne-a bătut pe noi, aș vrea să câștige CFR Cluj Cupa!” a declarat antrenorul echipei.