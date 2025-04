Sport Violențe după U Cluj - CFR Cluj. Tânăr de 14 ani, lovit cu o bâtă în cap







Universitatea Cluj s-a impus, luni, pe teren propriu, în derby-ul local cu CFR Cluj, scor 1-0. Rivalitatea dintre cele două echipe a fost simțită pe propria piele de doi tineri fani ai oaspeților. Care au fost atacați de un grup rival format din 15 - 20 de indivizi mascați.

Victimele, în vârstă de 14 ani, au fost bătute cu bâte. Unul dintre tineri a ajuns de urgență la spital, pentru că a avut nevoie de îngrijiri medicale. Evenimentul s-a produs la finalul partidei.

Incidente violente la finalul partidei dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj

„La un moment dat, de pe podul cu lacăte am văzut cum apar 15-20 de indivizi. Aveau măști pe față și se îndreptau direct spre noi. N-am apucat să reacționăm, că deja erau lângă noi. Prima dată l-au prins pe prietenul meu. L-au lovit peste față și i-au băgat mâinile prin buzunare, căutând fulare cu însemnele CFR Cluj.

Nici nu apucasem să spun ceva sau să mă mișc, când, dintr-o dată, am simțit o lovitură extrem de puternică în cap. Instinctiv, am fugit. Am alergat vreo 10 metri, iar atunci mi-am pus mâna la ceafă. Am simțit ceva rece și, când am tras mâna, era plină de sânge”, a povestit băiatul care a ajuns la spital, conform stiridecluj.ro.

Forțele de ordine au intervenit

„În acel moment, abia am realizat ce mi s-a întâmplat. Sângele îmi curgea pe gât și pe haine, iar totul se petrecuse atât de repede încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Chiar atunci am văzut că vin polițiștii și jandarmii, iar agresorii au început să fugă în toate direcțiile”, a mai declarat victima.

Forțele de ordine, aflate în preajma evenimentului, au intervenit atunci când au auzit țipetele. Victimele erau într-un grup de suporteri ai echipei CFR Cluj și nu au reușit să fugă atunci când au fost atacate, la fel cum au făcut-o ceilalți fani.