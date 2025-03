Sport Gloria Buzău și-a găsit antrenor. Misiune imposibilă pentru un simbol al echipei din Crâng







Gloria Buzău are, începând de astăzi, un nou antrenor. Ilie Stan (57 de ani) va prelua formația din Crâng, aflat într-o situație foarte proastă în campionatul intern. La finalul sezonului regulat, „roș-albaștrii” ocupă ultima poziție în clasament, iar în ultima rundă au fost umiliți în deplasare, de CFR Cluj, scor 0-6. Mai mult, Gloria este măcinată și de probleme financiare.

Gloria Buzău va încerca minunea cu Ilie Stan pe banca tehnică

Luni, conducerea echipei l-a dat afară pe Eugen Neagoe. „Ilie Stan este noul antrenor principal al Gloriei Buzău. Acesta va fi prezentat în cadrul unei conferinţe de presă pe care clubul nostru o va organiza, joi, 13 martie, de la ora 13:30, în sala de conferinţe a clubului SCM Gloria Buzău, Stadionul „Gloria” (tribuna I), accesul presei urmând a se face cu 30 de minute înainte de startul evenimentului.

Vă aşteptăm cu drag! Hai Buzău, Buzău, Gloria Buzău!”, este comunicatul publicat, miercuri, de oficiali.

Ilie Stan este buzioan și a evoluat la Gloria în perioada 1985 - 1987, înainte de-a fi transferat la Steaua. Formație pentru care a evoluat între 1987 - 1995. Ca antrenor, a lucrat la UTA (2004), naționala României (secund, 2004), Gloria Buzău (2007), Mioveni (2011), Steaua (2011 - 2012) sau FC Vaslui (2013).

Despărțirea de Eugen Neagoe

„Ne-am dat mâna și gata! Ne-am despărțit amiabil, fără resentimente. Asta e viața. Eu sper ca echipa să meargă mai departe, Doamne ajută!, să se salveze, sper să reușească. Și să fie bine.

Am plecat doar cu banii la zi, ne-am înțeles imediat, fără alte compensații. Cu toate că aveam clauză... Dar am discutat de trei săptămâni, am zis că așa e cel mai bine. De la mine a plecat ideea înțelegerii amiabile. Nu aveam cum să vin cu ideea și să iau bani în plus”, spunea Eugen Neagoe, după despărțirea de echipa buzionă. La finalul meciului de la Cluj, antrenorul nu a mai apărut la interviuri, iar antrenorul cu portarii, Bogdan Pârvu, a explicat că Neagoe s-a simțit rău.