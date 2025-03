Monden Adina Buzatu, situație limită! Cu piciorul rupt, nu reușește să plece din Elveția







Adina Buzatu se confruntă cu probleme grave de când și-a rupt piciorul în timp ce se afla la schi în Elveția. De atunci, designerul se chinuie, fără succes, să se întoarcă în țară.

Adina Buzatu, momente de tensiune

Creatoarea de modă a explicat că ultimele zile au fost un adevărat coșmar. Mai ales că s-a străduit să ajungă în țară și nu a reușit sub nicio formă. ”Mă chinui de trei zile să plec din Elveția, sper din suflet să reușesc mâine pentru că cei de la Swiss Airlaines nu comunică între departamente, motiv pentru care, deși am cumpărat de trei ori bilete și pentru mine și pentru Sara nu reușim să primim aprobare să mă urc în avion. Am piciorul rupt cum știți nu pot să îndoi genunchiul, pare să fie ceva imposibil de rezolvat.

Sper că reușesc să plec mâine, pentru că luni se fac 7 zile de când mi-am rupt piciorul. Și nu v-am povestit dar serviciile medicale aici, că tot ne plângem noi de România, să nu vă mai plângeți dragilor, suntem foarte bine în România, credeți-mă. Serviciile medicale aici nu consideră fractură o urgență medicală. Mi-au recomandat să fac un CT și să mă vadă un medic ortoped care să decidă dacă îmi pune piciorul în ghips sau mă operează, dar nefiind o urgență aici ar fi durat 3 săptămâni până la un CT.

Și atunci recomandarea a fost să vin în România. Ceea ce-mi și doresc pentru că am încredere în medicii din România. Nu s-a pus problema de partea financiară, aș fi plătit, nu se pune problema. Dar nefiind o urgență medicală nu ai acces să faci astfel de investigații. Marți am stat 4 ore în aeroport. Întâi ne-au făcut check-inul după care și-au dat seama că fiind cu piciorul așa, îmi trebuiau alte trei locuri. Noi am cerut să le cumpărăm dar nu au reușit să ne facă loc”, a povestit Adina Buzatu. Creatoarea de modă așteaptă cu interes să vadă dacă situația se rezolvă vineri.