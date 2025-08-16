Economie Putin redeschide ușa Exxon Mobil. Investitorii occidentali pot reveni în Sahalin-I







Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat, vineri, un decret care permite investitorilor străini să reintre în proiectul petrolier și de gaze Sahalin-I. Printre principalii beneficiari ai acestei decizii se numără gigantul american Exxon Mobil, care poate să recâștige participațiile în proiect, relatează Reuters

Decretul prezidențial a fost publicat chiar în ziua summit-ului din Alaska, dintre Putin şi preşedintele american Donald Trump. La Anchorage, pe lângă discuțiile de pace în Ucraina, s-au aflat pe agenda discuțiilor oportunităţi de investiţii şi colaborare economică.

În octombrie 2022, Kremlinul a preluat proiectul de infrastructură Sahalin - I. Printre primele consecințe a fost eliminarea participațiilor străine la proiect. Una din companiile afectate a fost gigantul american Exxon Mobil.

Decretul de vineri relansează participarea companiilor străine în dezvoltarea rețelei de transport petrol și gaze, dezvoltat de Rusia.

Exxon Mobil deţinea, inițial, o participaţie de 30% şi rolul de operator al proiectului Sahalin - I. Compania americană a pierdut acest drept, în octombrie 2022, odată cu decretul președintelui Putin, prin care Kremlinul preaia proiectul.

Gigantul american a fost singurul investitor occidental care s-a retras, la acea vreme. Compania a înregistrat o pierdere de 4,6 miliarde de dolari în urma deciziei de a părăsi Rusia, după invazia din Ucraina din februarie 2022.

Prin noul decret, Exxon este repusă în drepturi.

Revenirea investitorilor occidentali în proiectul de infrastructură este o strategie prin care Rusia încearcă să reducă sancțiunile economice.

SUA şi Uniunea Europeană mențin, astăzi, ample sancțiuni impuse sectorului energetic rus. Deși proiectul Sahalin I nu se află direct sub aceste sancţiuni, condițiile impuse de Rusia pentru redobândirea participațiunilor străine, obligă companiile interesate să susțină cauza Kremlinului.

Potrivit noilor prevederi, acţionarii străini care doresc să revină în Sahalin-I trebuie să ”sprijine ridicarea sancţiunilor occidentale, să încheie contracte pentru furnizarea de echipamente străine necesare şi să transfere fonduri în conturile proiectului”.

Compania rusească Rosneft, care este operatorul proiectului Sahalin I, a menținut parteneriatului cu ONGC Videsh (India) şi consorţiul japonez SODECO. Moscova le-a permis celor două companii să îşi păstreze participaţiile.

În decembrie 2024, Putin a prelungit până în 2026 perioada de vânzare pentru participaţia nevalorificată a Exxon Mobil.

Odată cu noul decret, Exxon poate să își revendice participațiunile. Compania va redeveni partener în unul din cele mai mari proiecte mondiale de transport petrol și gaze.