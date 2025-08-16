International Medvedev proclamă succesul Rusiei la summit-ul cu Trump: Cel puțin pentru moment, SUA nu ne presează







Refuzul președintelui Trump de a crește, ”deocamdată”, presiunea asupra Moscovei este o reușită a summit-ului ruso-american, a afirmat Dmitri Medvedev. Într-o postare pe rețeaua Telegram, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei face o analiză a principalelor rezultate ale întâlnirii Putin - Trump, relatează Tass.

Dmitri Medvedev subliniază reușita Moscovei în urma summit-ului din Alasaka, și anume refuzul SUA de a intensifica presiunea asupra Rusiei, privind războiul din Ucraina.

”După aproape trei ore de discuţii, gazda de la Casa Albă a refuzat să intensifice presiunea asupra Rusiei. Cel puţin pentru moment”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federeației Ruse a apreciat, tot ca o reușită a întâlnirii Putin - Trump, începutul de normalizare a relațiilor dintre SUA și Rusia.

El a subliniat tonul discuțiilor ruso-americane: ”pașnic, lipsit de ultimatumuri sau amenințări”

”A fost restabilit un mecanism deplin pentru întâlniri la nivel înalt între Rusia şi SUA. Este unul paşnic, lipsit de ultimatumuri sau ameninţări”, a spus Medvedev

Medvedev a dezvăluit, în postarea sa, că președintele Putin i-a prezentat lui Trump ”în detaliu”, condițiile Rusiei pentru încheiere conflictului din Ucraina.

”Preşedintele Rusiei i-a prezentat în persoană şi în detaliu liderului american condiţiile noastre pentru încheierea conflictului din Ucraina”, a afirmat Medvedev.

Declarațiile celor doi șefi de stat, de la finalul summi-tului SUA-Rusia, nu au făcut referiri specifice la încetarea conflictului din Ucraina.

Summitul SUA–Rusia a avut loc pe 15 august, la o bază militară din Alaska. Discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump au durat peste trei ore și au inclus mai multe formate. A fost o discuţie unu la unu în limuzina liderului american, pe drumul către locul principal al întâlnirii. Apoi, o rundă restrânsă ”trei la trei”.

Din delegaţia rusă au făcut parte consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. Din cea americană, secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Declarațiile celor doi lideri s-au referit la tema centrală a discuțiilor, respectiv soluţionarea conflictului din Ucraina. Liderul de la Kremlin a făcut apel ”la un nou început în relaţiile bilaterale” şi la reluarea cooperării. El i-a adresat lui Trump invitaţia de a vizita Moscova.

La rândul său, preşedintele american a afirmat că s-au înregistrat progrese în cadrul discuţiilor, dar a recunoscut că părţile nu au ajuns la un acord asupra tuturor subiectelor