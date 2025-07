Dmitri Medvedev, despre ultimatumul lui Donald Trump: „Un teatru politic de care nu ne pasă”

La scurt timp după declarațiile Kremlinului, a venit și reacția acidă a lui Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și una dintre vocile cele mai dure ale regimului de la Moscova.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Dmitri Medvedev a calificat anunțul lui Trump drept „un ultimatum teatral” care nu impresionează Rusia. El a ironizat tonul dramatic al liderului american, spunând că „lumea aștepta cu sufletul la gură consecințele, Europa a fost dezamăgită, iar Rusiei nu i-a păsat”.

Această declarație reflectă o linie de comunicare menită să proiecteze imaginea unei Rusii neafectate de presiunea internațională, în ciuda izolării crescânde și a eforturilor Occidentului de a susține Ucraina.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin. The world shuddered, expecting the consequences. Belligerent Europe was disappointed. Russia didn’t care.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025