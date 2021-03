Pupă-mă la vară! Potrivit datelor statistice oficiale, suntem deja în valul 3 pandemic. Ministerul Sănătății a demarat, alături de cunoscutul artist Dan Perjovschi, o campanie pro-vaccinare de informare a românilor cu privire la riscul de a relaxa măsurile de protecție sanitară. Instituția avertizează că distracția ar trebui amânată pentru sezonul estival, printr-un vizual plin de umor.

Artistul vizual din Sibiu a realizat o serie de “desene de mobilizare”, primul fiind prezentat deja în social media cu mesajul “Pupă-mă la vară!”.

Perjovschi: “Nu sunt ‘esenţial’ în criză (decât să fac desene de mobilizare), dar devin esenţial după”

“Desenele au fost făcute pentru https://observatoruldesanatate.ro şi e o campanie a Ministerului Sănătăţii. Am făcut desene pentru o campanie pro vaccinare. Onorariul a mers la Revista 22 pe care o ajut să supravieţuiască”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, Dan Perjovschi.

“Nu sunt ‘esenţial’ în criză (decât să fac desene de mobilizare), dar devin esenţial după criză”, a mai explicat artistul. Deocamdată nu s-a vaccinat, pentru că nu s-a încadrat în grupa de risc prevăzută, însă asigură că se va vaccina.

“Nu m-am vaccinat că am doar 60 de ani, nu am boli cronice şi în meseria mea nu am contact direct cu multă lume, exceptând vernisajele. (…) O să mă vaccinez în etapa 3, cât pot de repede ca să pot merge să-mi fac expoziţiile afară”, a mai spus Dan Perjovschi.

Pupă-mă la vară! „Doar cu ajutorul vaccinării putem să oprim pandemia și să revenim la normal“,

„Ție de ce îți e dor? De o vizită la bunici? De o plimbare pe malul mării la răsărit? De o petrecere cu prietenii? Doar cu ajutorul vaccinării putem să oprim pandemia și să revenim la normal.

Important! Informațiile false sau înșelătoare legate de pandemia COVID-19 reprezintă o amenințare la adresa sănătății publice, conform Comisiei Europene. Vă recomandăm să vă informați din surse de încredere: https://bit.ly/actualizare_covid / https://bit.ly/rovaccinare

Ne bucurăm să descoperim mesajele artiștilor care aleg să se vaccineze. De aceea distribuim și pe pagina noastră acest proiect artistic realizat de Dan Perjovschi cu sprijinul Observatorului Român de Sănătate și GlobalFocus Center”, se arată în postarea Ministerului Sănătății pe propria pagină de Facebook.

Medic: “ Noua tulpină va fi dominantă şi simptomele sunt foarte accelerate”

La un an de la primele cazuri semnalate cu infecția SARS-CoV-2 în România, medicii avertizează că al treilea val al pandemiei a ajuns şi la noi. Tulpina britanică a coronavirsului este o realitate. Ea se transmite cu 70 la sută mai rapid decâttulpina obişnuită. Spitalele sunt tot mai pline, la terapie intensivă s-a depăşit iar pragul de 1.000 de bolnavi. Sunt unităţi sanitare inclusiv din Bucureşti care anunţă că nu mai au locuri la ATI, relatează Pro TV.

Referitor la valul 3 generat de noua tulpină, medicul Cristian Oancea a precizat: “Va fi dominantă şi simptomele sunt foarte accelerate”. Beatrice Mahler, managerul Institutului “Marius Nasta” Bucureşti, a declarat că numărul de internări a crescut progresiv în ultimele 4 zile. “Nu avem doar o creştere a numărul de pacienţi care sunt internaţi, ci şi al pacienţilor care vin simptomatici”.