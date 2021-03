Tulpina din Brazilia, mult mai transmisibilă

Noua tulpină de Covid -19 originară din Brazilia este mult mai transmisibilă decât cele de până acum.Aceasta s-a răspândit deja în peste 25 de țări. Specialiștii susțin că este puțin probabil ca noua tulpină de Covid-19 să fie afectată de imunitatea naturală.Cu alte cuvinte, cercetătorii susțin că persoanele care au fost infectate anterior cu altă tulpină, se pot infecta din nou cu tulpina braziliană.

Un studiu internațional a fost realizat de o echipă de cercetători de la instituții precum Universitatea Oxford, Imperial College London, Universitatea din Sao Paulo.

S-a constatat că varianta P.1 era între 1,4 si 2,2 ori mai transmisibilă decât alte variante care circulă în Brazilia.

De asemenea, această tulpină a fost „capabila sa se sustraga, intr-un procent ce variaza intre 25-61%, imunitatii dobandite in urma unei infectii anterioare cu o alta tulpina”, spun medicii implicați în studiu.

Cercetatorii au datat apariția variantei P.1 la 6 noiembrie 2020. Cu aproximativ o lună înainte ca cazurile să înceapă să crească pentru a doua oara în orașul brazilian Manaus.

Ei au descoperit că proporția cazurilor clasificate ca P.1 în Manaus a crescut de la zero la 87% în interval de 7 săptămâni.

„Rezultatele noastre arata in continuare ca imunitatea naturala in scadere singura este putin probabil sa explice dinamica observata in Manaus, cu sprijin pentru P.1 care poseda caracteristici epidemiologice modificate”, se arată în concluzia medicilor.

Alexandru Rafila, despre noua tulpină Covid-19 din România

„E un lucru care este cunoscut că această tulpină se transmite mai uşor decât tulpina clasică.

În ceea ce priveşte preponderenţa ei, nu am informaţii. Ar fi un număr mare de cazuri cu această nouă tulpină deocamdată.

E posibil să fie aşa, dar până când nu devine operaţional acest sistem naţional de secvenţiere a unor tulpini suspecte (…) nu ne putem da seama care este ponderea acestei tulpini.

Sunt convins că ciruclă în toate judeţele din România. În jumătate au fost identificate, dar asta nu înseamnă că în celelalte nu circulă”, a spus prof. dr. Alexandru Rafila, conform Realitatea.

Citește și: Marea Britanie: Autoritățile, în căutarea unei persoane infectată cu varianta braziliană COVID-19