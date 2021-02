Tulpina românească de COVID are ciroză. „Până când să n-avem și noi faliții noștri? Anglia-și are faliții săi, Franța-și are faliții săi, până și Austria-și are faliții săi, în fine, orice naţiune…orice popor, orice ţară îşi are faliţii săi… Noi să nu avem faliţii noştri…Cum zic, această stare de lucruri este intolerabilă, ea nu mai poate dura” – perora Caţavencu în Actul III al piesei „O scrisoare pierdută”.