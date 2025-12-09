Protest puternic al PUSL pentru demisia ministrei Mediului: Oamenii nu pot trăi cu mâl la robinet!

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă să tragă un semnal de alarmă în privința crizei apei din Prahova și Dâmbovița, unde aproximativ 150.000 de oameni sunt privați de apă potabilă de mai bine de o săptămână.

Marți dimineață, în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, PUSL a cerut din nou demisia ministrei Diana Buzoianu.

Liviu Negoiță, liderul PUSL, a transmis un mesaj ferm în timpul protestului, având în mână o sticlă cu apă plină de mâl — simbol al realității din gospodăriile afectate:

„Demisia ar fi trebuit să fie un gest de normalitate. Faptul că doamna ministru Diana Buzoianu nu a demisionat, ne obligă să ieșim în stradă și să-i cerem demisia. Nu se poate ca atunci când abandonezi peste 100.000 de oameni, bătrâni, oameni bolnavi, copii, să vii să ne spui povestea acarului Păun…”

Negoiță a avertizat asupra gravității situației:

„Indiferența ministerului agravează un dezastru administrativ.”

El a subliniat responsabilitatea politică a ministrei:

„Politic, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, răspunde doamna ministru. Toți ceilalți, dacă sunt vinovați, vor răspunde penal”.

În Parlament, mesajul a fost întărit de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului:

„Îmi pare rău că în anul 2025 am fost nevoiți, mulți dintre noi, să stăm fără apă, numai pentru că unii au spus simplu, dar și-au asumat să fie în funcție de conducere înaltă, de ministru – ‘Nu am fost informată’. Nu ai voie să folosești această frază!”

PUSL transmite că nu va abandona protestele și presiunea publică până când problema nu va fi rezolvată, iar cetățenii afectați nu vor beneficia din nou de apă curată în mod permanent.