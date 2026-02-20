Procurorul general al Californiei investighează xAI și anunță un program de responsabilizare

Procurorul general al statului California, Rob Bonta, a declarat că instituția pe care o conduce dezvoltă un program dedicat responsabilizării în domeniul inteligenței artificiale (AI), în contextul unei investigații care vizează compania xAI, fondată de Elon Musk, într-un interviu acordat Reuters.

Ancheta are ca obiect generarea de imagini sexuale explicite fără consimțământ, produse de chatbotul Grok, potrivit afirmațiilor oficialului californian.

Rob Bonta a precizat că biroul său a acționat rapid luna trecută, trimițând o scrisoare de tip „cease-and-desist” către xAI. Demersul a venit în timp ce autorități de reglementare din mai multe jurisdicții analizau compania în legătură cu conținut sexualizat generat de Grok, inclusiv imagini care ar fi implicat adulți și, potențial, minori.

„Biroul Procurorului General al Californiei s-a mișcat rapid luna trecută pentru a trimite o scrisoare de încetare și renunțare către xAI”, a declarat Bonta pentru Reuters. Oficialul a adăugat că instituția caută confirmări că „respectiva conduită a încetat” și că discuțiile cu compania sunt în desfășurare.

Potrivit lui Bonta, xAI ar fi respins responsabilitatea pentru situațiile investigate, iar unele forme de generare a conținutului sexualizat ar fi încă permise pentru abonații plătitori.

„Doar pentru că oprești comportamentul de acum înainte nu înseamnă că primești o dispensă pentru ceea ce ai făcut”, a spus procurorul general.

Reuters notează că xAI, recent achiziționată de SpaceX, nu a oferit un răspuns solicitării de comentarii pe marginea subiectului. În luna ianuarie, compania a anunțat că a introdus măsuri pentru a respinge cererile utilizatorilor privind generarea de imagini sexualizate ale unor persoane reale.

Exemplele oferite de xAI au inclus editarea imaginilor astfel încât subiecții să apară în costum de baie, precum bikini.

Compania a mai comunicat că blochează generarea unor astfel de imagini în jurisdicțiile unde practica este ilegală.

Declarațiile lui Rob Bonta evidențiază, potrivit Reuters, intenția Californiei de a-și asuma un rol activ în supravegherea tehnologiilor AI. Această poziționare apare într-un context mai larg, în care reprezentanți ai industriei și unii legislatori republicani au susținut ideea ca reglementarea să fie gestionată la nivel federal.

Bonta a avertizat împotriva acordării unei autorități exclusive Congresului SUA în domeniul AI, invocând blocajele anterioare privind legislația referitoare la protecția datelor și tehnologiile emergente.

Procurorul general a anunțat că biroul său „își consolidează” expertiza internă printr-un „program de supraveghere, responsabilizare și reglementare în domeniul inteligenței artificiale”. Oficialul a indicat că anumite tipuri de comportament ale chatboturilor sunt considerate inacceptabile.

„Chatboturile AI care poartă conversații sexuale explicite cu tinerii sau le spun cum să se sinucidă sunt inacceptabile”, a declarat Bonta pentru Reuters.

În paralel, legislativul statului California analizează un proiect de lege care ar impune biroului procurorului general crearea unui program formal pentru dezvoltarea expertizei în AI.

Bonta a mai afirmat că autoritățile statale au informat compania OpenAI, cu sediul în San Francisco, că statul California are „un interes continuu” în eforturile de menținere a siguranței produselor și serviciilor sale.

Declarația vine după ce biroul procurorului general a avut un rol în supravegherea procesului de restructurare corporativă a companiei anul trecut.

Într-un interviu comun acordat Reuters, procurorul general al statului Connecticut, William Tong, a descris riscurile asociate inteligenței artificiale și rețelelor sociale drept „lupta pentru protecția consumatorilor a epocii noastre”. Oficialul a sugerat că amploarea provocărilor ar putea depăși chiar și disputele anterioare legate de opioide.

„Aceasta îi afectează pe toți copiii noștri”, a declarat Tong.

Investigația privind xAI și anunțul referitor la programul de responsabilizare AI marchează o etapă suplimentară în implicarea autorităților statale americane în supravegherea tehnologiilor emergente.