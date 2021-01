Luni dimineață, din cauza unor probleme tehnice, platforma informatică pentru programare la vaccinare anti-COVID nu este disponibilă, transmite Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).

„Precizăm că platforma informatică nu este disponibilă în urma unor probleme tehnice apărute în această dimineaţă”, afirmă STS.

Sursa citată mai transmite că echipa de dezvoltare a platformei lucrează în prezent astfel încât cei care doresc să se vaccineze să se poată înscrie în cel mai scurt timp posibil.

STS mai informează că va reveni cu informații de îndată ce platforma va fi disponibilă pentru public.

Platforma de vaccinare. Vlad Voiculescu recunoaște: „Am evaluat greșit situația”

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a recunoscut că platforma de vaccinare prin care românii se pot programa are mari probleme de funcționare.

„Tocmai mi-am programat părinții pentru vaccinare. Platforma a funcționat bine. E intuitivă. Vor mai fi disfuncționalități? Probabil că da. Nu voi veni niciodată în fața voastră să vă spun că totul este perfect atunci când nu este.

STS lucrează încontinuu pentru a rezolva probleme și pentru a îmbunătăți platforma.

Repet ce am zis în ultimele zile, și anume că nu avem doze de vaccinuri la discreție. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Părinții și bunicii noștri dar și cei care suferă de boli cronice trebuie să aibă prioritate!

În ceea ce privește organizarea: sunt unele DSP-uri care s-au organizat foarte bine – au organizat centre de vaccinare, au organizat echipele mobile. Un exemplu: Bihorul – are deja 6 centre pe 7 fluxuri – s-au menținut centrele din spitale și s-au înființat puncte noi. Mai mult, au 4 echipe mobile cu medici militari și medici din spitale. Omul sfințește locul!”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Platforma de vaccinare are probleme de funcționare, transmite STS

După ce ministrul a fost informat despre mai multe probleme legate de platformă, acesta a revenit în aceeași postare cu o clarificare. Concret, ministrul a recunoscut că au fost erori de funcționare, iar românii nu au putut să se programeze la vaccinare.

„UPDATE: se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea.

Dacă pentru mine (și probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil.

Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta”, a completat Vlad Voiculescu în postarea sa inițială de pe Facebook.