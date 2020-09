Cu o lună de zile în urmă, persoanele din conducerea TVR şi-au făcut publice declaraţiile de avere pentru anul trecut, 2019. Mircea Radu, directorul de comunicare al Televiziunii Române, nota în declaraţia sa că a încasat aproximativ 13.000 de euro pentru emisiunea Down The Road. La o săptămână distanţă, MediaSind TVR dezvăluia că Televiziunea Publică a cheltuit 50.000 de euro pentru emisiunea Down The Road, din care aproximativ jumătate a ajuns în buzunarul lui Mircea Radu, care a încasat aproximativ 3.100 de euro pe ediţie.

După dezvăluirile apărute, acesta a depus la Agenția Națională de Integritate o declarație de avere rectificativă în care recunoaște că suma reală primită pentru prezentarea emisiunii Down The Road este dublă față de cea declarată inițial, și anume 112.564 lei față de 64.670 lei.

În acest context, MediaSind TVR solicită şi Comisiilor de specialitate ale Parlamentului demararea unei anchete privind condiţiile în care s-a încheiat „un asemenea contract plătit cu sume discreţionare din bani publici”.

„Având în vedere informaţiile false cuprinse în declaraţia de avere şi contractul de drepturi de autor pentru emisiunea Down The Road – Aventura, încheiat de TVR cu fosta vedetă TV Mircea Aurelian Radu, actual coordonator cu atribuţii de şef Serviciu Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol din Societatea Română de Televiziune şi consilier pe probleme de management al preşedintelui director general al SRTV, Doina Gradea, MediaSind TVR a cerut public ANI şi DNA să investigheze aceste inadvertenţe flagrante”, semnalează reprezentanţii sindicatului.

Aceștia au mai spus că este revoltător faptul că administrația Gradea atribuie contracte, din bani publici, de cele mai multe ori pe sume consistente, unor realizatori externi, în timp ce peste 80 la sută din profesioniștii din TVR sunt plătiți la minimumul grilei de salarizare, scrie Agerpres.

Mircea Radu este prezentator de televiziune. A fost animator radio, crainic de știri, și gazda emisiunii Din Dragoste. A jucat în filmul regizorului Mircea Daneliuc „Sistemul Nervos”. A scris „Povești cu gust”, volum apărut la Editura Curtea Veche.