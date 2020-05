Fost prezentator al Știrilor de la Televiziunea Română, apoi prezentator al emisiunii „Din Dragoste”, Mircea Radu s-a bucurat însă de burlăcie o lungă perioadă. Printre relațiile pe care le-a avut, celebră a fost cea cu Alexandra Dinu, ex-soția lui Adrian Mutu. Cei doi s-au despărțit și actrița a început o poveste de iubire cu „Briliantul”.

Fotbalistul era în mare vogă la începutul anilor 2000 și se transferase de la Dinamo la Internazionale Milano, în Serie A.

În urmă cu 6 ani, Mircea Radu (45 de ani la acea vreme) s-a îndrăgostit de Raluca, o fată în vârstă de 25 de ani, originară din Botoșani și necunoscută publicului larg. Cei doi s-au înțeles de minune și relația s-a consolidat odată cu trecerea timpului. Mircea și Raluca s-au căsătorit și au împreună doi copii: o fată și un băiat.

„Eu sunt cel mai puțin permisiv, dar am o relație bună cu cei doi copii ai mei, nu sunt nici zbir, dar nici nu mi se urcă-n cap. E o relație bazată pe multă dragoste – copiii sunt singurii care nu înșală la capitolul ăsta, ce le dai asta primești. Clara are gropiță și ochi verzi, ca mine, iar Tudor e șaten cu ochi negri, dar are ce se cheamă „aerul meu. Adică temperamentul, mișcările, mersul meu”, a afirmat Mircea Radu, vorbind despre cei doi copii pe care îi are împreună cu Raluca.

Mircea Radu a rememorat momentul în care a cerut-o pe partenera sa de soție. „Tu știi ceva despre ce va urma? E careva care știe? Nimeni nu știe nimic despre restul vieții; ce va fi, va fi. Chiar dacă sună ușor frivol, prefer frivolitatea fățărniciei, important este momentul. Să fie bine, liniște, bucurie, atunci când sunteți împreună; să-i lăsăm pe alții să vorbească despre mâine… Am cerut-o de soție ziua în amiaza mare, lungit pe un prosop, în fața unei mări limpezi”, a spus Mircea Radu pentru Viva.