Actualul Președinte-Director General al SRTV a povestit, printre altele, în emisiunea „Dosare de presă”, despre perioada cu totul și cu totul specială și unică, când avea funcția de Corporate Affairs Director, la ProTV.

Doina Gradea a înțeles, pe parcurs, ce înseamnă o vedetă, de ce trebuie să i se acorde importanță, de ce trebuie să fie alintată și făcută să se simtă bine.

„Andreea Esca e un om extrem de puternic. În primul rând era debordantă. Avea o viață în ea tot timpul și sper că a rămas la fel. Râdea tot timpul, din orice. Este o fată atât de plină de viață, cum rar am văzut. Atâta energie insufla tuturor .

„Teo a venit puțin mai târziu. Eu cu Teo m-am întâlnit în Media Pro când eram la Mediafax. Ea era la ProFM și apoi a plecat la 2MPlus Radio și pe urmă a ajuns la Tele7, Antenă. Și a venit în două rânduri, mi-o aduc aminte perfect, a venit și a spus „Vreau să mă întorc aici”.

Teo o consider, mă mândresc să spun lucrul ăsta, este prietena mea. Și așa o s-o consider toată viața. Eu, cel puțin. Sper că și ea la fel. E un om cu totul și cu totul și cu totul deosebit. Este foarte deșteaptă.

A fost cea mai iubită vedetă, ani la rând, de sex feminin. Este timidă, rușinoasă, câteodată. Știu că o mai „certam”, cu ghilimelele de rigoare, și-i spuneam, „Dar trebuie să spui, dar trebuie să fii, dar…”. Și ea, totuși, își păstra acea timiditate. Teo e un om extraordinar”, a mai spus Gradea.