Primarul din Pitești, mesaj înaintea ședinței Comisiei de Disciplină a FRF. Președintele de la FC Argeș riscă o mare suspendare

Primarul orașului Pitești, Cristian Gentea, a transmis un mesaj public, azi, pe contul de Facebook. Subiectul este legat de scandalul petrecut la partida dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș (scor 1-1). Pentru că oaspeții au avut un gol anulat fără motiv de arbitrul Radu Petrescu, președintele Dani Coman s-a dezlănțuit la final și a spus despre arbitri „că ar trebui călcați în picioare.”

Miercuri, 18 februarie, e programată ședința Comisiei de Disciplină a FRF, iar Coman riscă o suspendare drastică. Primarul Piteștiului a încercat în mesajul său să cauționeze declarațiile făcute de oficialul clubului.

„În general, se spune că «hoțul neprins este negustor cinstit». De data aceasta, «omul în negru» a fost prins. Comisia Centrală de Arbitraj a recunoscut public greșeala impardonabilă a celui care și-a bătut joc de un oraș, de un județ și, mai cu seamă, de un club de fotbal de mare tradiție în fotbalul românesc, FC Argeș.

Omul care a avut curajul să-și apere clubul și să spună lucrurilor pe nume este Dani Coman, un profesionist desăvârșit, un caracter deosebit și un om respectat nu doar în fotbalul din România. Aflu cu stupoare că există riscuri mari să fie chemat la Comisia de Disciplină și că i se pregătește o suspendare-record. Lui?”, a scris edilul Piteștiului.

„Păi, arbitrului care a generat acest scandal (nu pot nici să-i pronunț numele) ce i se pregătește? O promovare, o primă, o diplomă de excelență? Eu sper să fie doar un zvon și nu o încercare de «a băga pumnul în gură» altora care ar mai îndrăzni, pe viitor, să-și manifeste nemulțumirea.

Pentru că Dani doar asta a făcut: a cerut dreptate și respect pentru munca celor care își doresc să performeze. Eu cred că de astfel de oameni este nevoie, în general, în societatea românească: oameni corecți, cinstiți, ambițioși”, a mai transmis Gentea.

Care a continuat: „Dani, întregul oraș este alături de tine, iar eu fac apel la toată lumea să fim cât mai mulți duminică pe stadion, să ne încurajăm echipa tot timpul, în mod civilizat, și să o «însoțim», prin atitudinea noastră, către victorie.

Pentru că nu este nimic pierdut și vom fi în play-off. Ar fi cel mai frumos sprijin pe care trebuie să i-l dăm lui Dani Coman!”, a conchis primarul.