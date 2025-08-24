Social Primăria din Petreu, cea mai nouă comună bihoreană, în flăcări







Un incendiu a cuprins azi impunătoarea clădirea a Primăriei Petreu, cea mai nouă comună din Bihor, cu o vechime de nici trei ani. Fumul dens s-a răspândit rapid în localitate, focul fiind văzut din depărtare. Primăria ar fi început să ardă de la acoperiș.

Un incendiu a izbucnit duminică după-amiază la acoperișul clădirii Primăriei Petreu. La fața locului au intervenit rapif pompierii militari ai Detașamentului Marghita și ai Stației Săcueni. Pompierii au luptat pentru stingerea flăcărilor cu tot ce aveau în dotare. Au depus eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Informațiile transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crişana, plutonierul Alina Butaci, arătau că nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție au acționat cu autospeciale și tunuri cu apă. Incendiul care a cuprins sediul Primăriei comunei Petreu a fost lichidat în cele din urmă, după câteva ore. Pompierii se află, încă la fața locului pentru a înlătură eventuale focare.Încă nu se știe de unde a pornit focul. " Se fac cercetări pentru stabilirea cauzei probabile", a transmis Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Crișana Bihor.

Unul dintre motivele pentru care comuna Abrămuț a devenit Petreu e acela că satul Petreu a ajuns mai dezvoltat decât satele componente Abrămuț, Făncica și Crestur la un loc. La Petreu au fost comasate centrul școlii comunale și postul de Poliție, înainte de a deveni centru de comună. Petreu a devenit, oficial, comună, cu câteva zile înainte de Crăciunul lui 2022. Aceasta după ce, în plină pandemie, s-a organizat un referendum pentru schimbarea denumirii comunei și a reședinței de comună din Abrămuț în Petreu.

În Monitorul Oficial nr. 1241 din 22 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 374/2022 privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Abrămuț, județul Bihor, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Potrivit acesteia denumirea comunei Abrămuț din județul Bihor se schimbă în comuna Petreu, iar reședința comunei Petreu se stabilește în satul Petreu. Modificarea legislativă a intervenit ca urmare a referendumului local care a avut loc în luna septembrie a anului 2021.