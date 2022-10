Prima soție a lui Cristi Borcea, declarații despre fostul soț: „Vorbim frecvent”

Mihaela Borcea, prima soție a lui Cristi Borcea, este o prezență extrem de rară la evenimentele mondene.

Mihaela şi Cristi Borcea au divorţat în anul 2011, iar din povestea lor de dragoste au luat naștere 3 copii: Patrick, Melissa şi Angelo. Mihaela Borcea a discutat, recent, despre pasiunile copiilor săi.

„Copii mari, sunt probleme pe măsură. Nu pot să spun că mai sunt la nivelul cum erau când erau mici, nu mai sunt atât de ocupată și cu această problemă, dar chiar și acum când sunt mari, au nevoie de sfaturi, au nevoie, chiar dacă sunt mari, trebuie să îi mai cerți uneori, că așa e bine ca să îi poți aduce pe linia dreaptă și să nu facă greșeli. Să îi învăț să preia din afacerile noastre și să conducă, așa cum o facem și noi, cu mână de fier”, a spus Mihaela Borcea la Xtra Night Show.

„Deja cei doi băieți merg pe urmele noastre”

„Deja cei doi băieți merg pe urmele noastre și paralel cu școala au intrat deja și în business, au început să ne ajute, peste tot pe unde avem afaceri, iar Melissa ce să spun, școală și urmează o altă direcție, cea de arhitect, designer, încă nu știm, dat toți trei au înclinații către afaceri.”, a mai spus Mihaela Borcea.

Întrebată cum reușește să facă față tuturor provocărilor care apar în viața de antreprenor, Mihaela Borcea recunoaște că nu este deloc ușor să faci ceea ce face ea, însă a spus că, deși a primit lovituri, de fiecare dată a știut cum să se ridice.

”Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că, eu ca și antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani. Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața. Mai mult de atât nu cred că există. Am trecut peste, iar acum, ultima, e recentă. După un proiect foarte greu, mi-am neglijat puțin sănătatea, imunitatea am avut-o la pământ, m-a lovit un Covid, nu am știut, nu l-am tratat, odată cu asta mi-am rupt și glezna, chiar înainte de a pleca în vacanță”, a povestit Mihaela Borcea.

Femeia de afaceri a vorbit și despre relația pe care o are cu Cristi Borcea, la 10 ani de când s-au decis să meargă pe drumuri separate. „Vorbim frecvent. Avem copii împreună, și afaceri. Avem o relație civilizată, cum este normal și firesc”, a explicat fosta soție a lui Cristi Borcea.