Prima ediție a Cupei Mondiale a cluburilor fotbal. Când vor fi tragerile la sorți pentru grupe

Cupa Mondială a cluburilor de fotbal este programată să se desfășoare anul viitor. Competiția, la prima ediție, va fi organizată în Statele Unite și va avea la start 32 de echipe.

Echipele participante la competiția mondială destinată cluburilor vor fi împărțite în opt grupe. Primele 16 calificate, primele două din fiecare grupă vor intra într-un sistem eliminatoriu.

La ediția din Statele Unite a competiției mondiale destinate cluburilor se vor alinia 32 de echipe. Acestea vor fi împărțite în opt grupe de câte patru, iar tragerea la sorți pentru Cupa Mondială a cluburilor va avea loc pe 5 decembrie. Evenimentul va fi găzduit de orașul Miami, a anunţat FIFA, scrie AFP.

Competiția a fost programată să se desfășoare în perioada 15 iunie - 13 iulie 2025 pe douăsprezece stadioane americane. Potrivit regulamentului competiției, după prima fază, a grupelor, echipele calificate, câte două, vor intra în etapa jocurilor eliminatorii.

Cupa Mondială a Cluburilor, organizată de FIFA, se va juca la fiecare patru ani, la fel ca și competiția destinată națiunilor. Acest program competițional nu a fost, însă, pe placul ligilor europene. Cluburile nu sunt de acord cu o nouă competiție în condițiile în care calendarul competițional este și așa aglomerat.

ℹ️ The #FIFACWC draw will take place on Thursday 5 December 2024!

Find out more 👇

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 11, 2024