Prețurile apartamentelor și caselor din Cluj, ținta criticilor pe internet. Cel mai scump are piscină în sufragerie

În ultimii ani, prețurile apartamentelor au explodat în marile orașe, iar Clujul nu a fost o excepție în acest sens. Pe grupurile de vânzări și închirieri de locuințe de pe Facebook, utilizatorii își exprimă frecvent nemulțumirea față de prețurile ridicate ale apartamentelor și caselor. Mulți semnalează diferențe uriașe între prețurile cerute de proprietari și bugetele reale ale cumpărătorilor sau chiriașilor. Reprezentanta unei agenții imobiliare cu peste 10 ani de activitate din Cluj a declarat, în exclusivitate pentru EVZ, că valul de critici provine și de la potențialii cumpărători.

Recent, pe un grup de Facebook a apărut un anunț pentru un apartament de 25 mp, scos la vânzare pentru 89.000 de euro. Agentul imobiliar menționa în anunț că locuința dispune de o cameră, hol, baie și bucătărie, însă utilizatorii l-au contrazis în comentarii, spunând că este vorba despre o garsonieră, nu despre un apartament, așa cum a fost prezentat.

„Un apartament la de 25 mp situat în Cartierul Gruia. Apartamentul se află la etajul 1 al unui bloc cu 4 etaje. Compartimentarea acestuia este: 1 hol, 1 bucătărie, 1 baie, 1 cameră, 1 balcon închis cu termopane”, se arată în anunț.

Iulia, reprezentanta unei agenții imobiliare cu peste zece ani de activitate în Cluj, a explicat că agenții din domeniu se confruntă zilnic cu valuri de critici venite din partea potențialilor clienților nemulțumiți de prețurile locuințelor. Potrivit acesteia, tensiunea este alimentată de diferențele tot mai mari între așteptările cumpărătorilor și prețurile cerute de proprietari, iar agenții imobiliari ajung să fie adesea ținta nemulțumirilor.

„Agenții imobiliari din Cluj se lovesc zilnic de această situație, dar oamenii trebuie să știe că fiecare client are explicația lui. Să nu uităm că agentul imobiliar este un intermediar. Noi nu putem interveni. Pur și simplu le putem face o analiză comparativă cu alte proprietăți, dar hotărârea finală o ia proprietarul”, ne-a spus Iulia, reprezentanta unei agenții cu peste 10 de ani de activitate în Cluj.

Unul dintre cele mai neobișnuite apartamente din Cluj-Napoca a reapărut recent pe piața imobiliară, cu un preț care a crescut spectaculos de la 590.000 de euro în 2020 la 1,2 milioane de euro. Situat în cartierul Bună Ziua, apartamentul poate fi și închiriat cu prețul de 2.900 de euro pe lună, conform Imobiliare.ro.

Locuința are o suprafață utilă de 175 mp, însă atracția principală nu este spațiul generos, ci piscina interioară amplasată chiar în living, de dimensiunea unei garsoniere. Deasupra piscinei, tavanul este decorat cu simboluri zodiacale, oferind un plus de originalitate.

Apartamentul este dotat cu facilități de tip wellness: saună uscată, cascadă decorativă, zonă de plajă interioară și șezlonguri, toate integrate în interior. Bucătăria este de tip open-space și complet utilată, iar apartamentul dispune de două dormitoare, unul dintre acestea având baie proprie.