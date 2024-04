Scumpiri de weekend. Prețul benzinei crește la pompă

Prețul benzinei a crescut, din nou, la acest final de săptămână, la pompă, în conformitate cu cotațiile internaționale. Experții se așteaptă ca, pe termen lung, prețurile la carburanți să urmeze trendul de pe piața petrolului.

Carburanții s-au scumpit, la benzinăriile din București la acest final de săptămână, în conformitate cu cotațiile internaționale. Conform Consiliului Concurenței, scumpirile în România intervin la distanță de câteva zile după ce sunt anunțate la nivel internațional.

Benzina se scumpeşte, la stațiile de carburanți, chiar înainte de weekend. Astfel, în vreme ce prețul benzine crește, cel al motorinei se menține la același nivel. Conform listei de prețuri, cea mai ieftină benzină standard poate fi achiziționată, vineri, 19 aprilie, la stațiile Petrom și Lukoil. Costul unui litru ajungea, la acest benzinării, la 7,35 de lei pe un litru. Anterior, miercuri, benzina costa 7,31 lei litrul.

La celelalte stații din Capitală, prețul benzinei standard este cuprins între 7,36 şi 7,51 lei, de asemenea, în creştere. Pentru benzina premium, prețurile variază de la 7,86 lei la 8,16 lei, tot în creştere.

Pe de altă part, prețul minim pentru motorina standard, în București, stagnează. Sunt aceleași cotații stabilite miercuri, de 7,51 lei pe litru, la mai multe staţii Lukoil şi Socar. La motorină, prețul maxim ajunge la 7,63 lei pentru un litru, în stagnare. Prețul la motorina premium este cuprins între 7,87 lei litrul şi 8,14 lei, pe litru. Este un preț în creștere, față de cele practicate zilele precedente.

Anul trecut, preţul benzinei standard ajungea la peste 8 lei pe litru, în timp ce motorina standard depăşea 9 lei pe litru.

Prețul benzinei și al motorinei la stațiile de alimentare evolulează în funcție de cotațiile de pe piețele internaționale. Este vorba despre cotațiile Platts pentru benzină și motorină. Potrivit Consiliului Concurenței, schimbările se reflectă la distanță de câteva zile după ce se stabilesc cotațiile la nivel internațional. Astfel, prețul benzinei și al motorinei nu se modifică imediat, ci la oarecare distanță în timp.

Cotația Platts reprezintă un indice care reflectă nivelul cererii și ofertei de carburanți. Acesta este stabilit în funcție de tranzacțiile realizate între traderi pe piața angro a combustibililor. Cotațiile Platts nu sunt date publice, iar pe termen lung tind să urmeze trendul la prețul barilului de petrol.

Când prețul benzinei și motorinei, conform cotațiilor Platts, crește, apar și scumpiri la stațiile de alimentare românești. Când cotațiile scad, se diminuează prețul carburanților la pompă.

