Social Premieră la Craiova în tratarea tumorilor la sân. Dr. Georgiana Camen folosește o procedură unică în România







O nouă metodă inovatoare, minim invazivă, pentru tratarea tumorilor mamare benigne și a fibroadenoamelor se practică de acum la Craiova, în Centrul Oncologic Sfântul Nectarie. Este singurul centru din România care a implementat această procedură, iar câțiva medici din Europa de Est au sosit deja ca să vadă cum lucrează dr. Georgiana Camen, cea care folosește procedura.

Dr. Georgiana Camen, medic imagist cu multă experiență, a anunțat că împreună cu managementul unității medicale au pus bazele unui centru de referință în Craiova, la care vin și echipe din Israel. Consideră că metoda inovatoare denumită „Crioablația mamară” reprezintă un progres semnificativ pentru medicina românească în domeniul oncologiei mamare.

Medicul Georgiana Camen, care face parte din echipa de specialiști pe care profesorul oncolog Michael Schenker a strâns-o în Centrul Oncologic Sf. Nectarie, a acordat explicații presei locale despre procedura novatoare, informații ce trebuie să ajungă la cât mai multe femei, actuale sau posibile viitoare paciente. Doar din 1 septembrie se pot face programări pentru consult.

Ce paciente se tratează prin noua metodă

Prin Crioablația mamară se tratează fibroadenoamele, adică tumorile mamare ușoare, ce se dovedesc benigne.

„Decizia de a trata o pacientă prin această metodă se ia în cadrul unei echipe multidisciplinare, care funcționează deja de câțiva ani în cadrul acestui centru. În fiecare luni, discutăm cazurile de sân împreună cu oncologul, radiologul, radioterapeutul, anatomopatologul și geneticianul. Recomandarea finală se stabilește doar dacă întreaga echipă consideră că pacienta este eligibilă pentru crioablație.

Pentru tinerele paciente, unde procedura este aprobată încă din 2012 de FDA, nu mai este nevoie de studiu clinic. Cele mai bune rezultate le avem pentru nodulii mari sau cei de până la 4 cm. După șase luni, nodulul dispare practic, rămânând doar o cicatrice internă discretă. Această metodă elimină durerea, riscul de cicatrice vizibilă și necesitatea intervențiilor repetate atunci când fibroadenoamele cresc”, a explicat doctorița Camen.

Beneficiile față de chirurgia clasică

Beneficii semnificative pentru paciente: timpul de recuperare este extrem de scurt, riscul de cicatrice și durere este redus, iar monitorizarea post-procedură este simplificată.

Crioablația este o metodă minim invazivă. Diagnosticul se face prin puncție biopsică sub ghidaj ecografic, și nu prin metodă chirurgicală, dureroasă. „În curând, în această toamnă, vom începe și un studiu clinic pentru a folosi procedura în tratamentul minim invaziv al cancerelor de sân, însă doar pentru formele foarte ușoare, hormonale”, a spus dr. Georgiana Camen.

Comparativ cu chirurgia clasică, procedura este rapidă, durează sub 40 de minute și se efectuează într-o sală special amenajată pentru proceduri minim invazive. Aparatura folosită este de ultimă generație.

Recuperarea este foarte rapidă. Pacienta rămâne internată doar câteva ore și poate să revină la activitatea zilnică a doua zi, recomandându-se doar să evite efortul fizic intens și ridicarea greutăților.

La ce este supusă pacienta în timpul procedurii

„Procedura este asemănătoare unei puncții biopsice clasice. Sub ghidaj ecografic, inserăm un NAC care eliberează azot lichid la temperaturi extreme de minus 180 de grade. Se respectă timpi specifici de înghețare și dezghețare, în funcție de dimensiunea tumorii. În funcție de dimensiunea tumorii respective, decidem și timpii aceia de înghețare.

Fiind cu îngheț, cu rece, bineînțeles că procedura nu e dureroasă, e considerată ca un antiinflamator și atunci pacienta nu simte nimic. Practic, se folosește înghețul pentru a distruge țesutul tumoral.

Anestezia este locală, iar pacienta poate discuta cu noi pe tot parcursul procedurii. Până acum, în aproape doi ani de experiență, nu am întâlnit niciun caz în care să fie necesară oprirea procedurii. Riscurile și reacțiile adverse sunt mult mai reduse decât în chirurgia clasică”, a explicat dr. Georgiana Camen.

Și în cazul tumorilor maligne procedura este aceeași, „însă după tratament, în funcție de recomandarea echipei multidisciplinare, pacienta poate avea nevoie de hormonoterapie sau radioterapie”.

În ce cazuri Crioablația nu este recomandată

Dr. Georgiana Camen a făcut precizări despre situațiile în care nu se poate aplica procedura.

„Trebuie să ținem cont de anumite particularități, respectiv distanța față de tegument sau față de mușchiul pectoral, pentru a evita necroza pielii sau afectarea mușchiului. Folosim tehnici specifice, cum ar fi injectarea de soluție salină pentru a proteja țesuturile înconjurătoare. Așa cum spuneam, procedura are riscuri, dar acestea sunt mult mai reduse comparativ cu chirurgia clasică.