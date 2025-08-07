EVZ Special Pozele care au rămas în istorie. Întâlnirile lui Ion Iliescu cu Vladimir Putin și Jaques Chirac







Ion Iliescu s-a aflat față în față cu importanți lideri de stat, în cele trei mandate de la Cotroceni: 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004. În 1991, el a mers la Moscova pentru a discuta cu Mihail Gorbaciov. În ziua de 5 aprilie, cei doi oficiali au semnat un tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție între România și URSS. Era „updatat”, astfel, vechiul tratat, care data din 1970. La finalul acelui an, organizarea sovietică avea să se destrame, iar Gorbaciov să fie înlocuit cu Boris Elțîn.

De-a lungul mandatelor prezidențiale, Iliescu a mai făcut o vizită la Moscova. În anul 2003, atunci când s-a întâlnit cu Vladimir Putin. La data de 4 iulie, cei doi președinți au parafat „Tratatul privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusă”.

Înțelegerea cuprindea și o clauză are vorbea despre „necesitatea soluţionării tuturor problemelor internaţionale prin mijloace paşnice”. România și Rusia au căzut de acord, la acea vreme, pentru „o colaborare fructuoasă, bazată pe egalitate, parteneriat, încredere și avantaj reciproc în toate domeniile”.

Tot în anul 2003, Ion Iliescu făcea o vizită oficială în Franța și era primit la Palatul Elysee de președintele din Hexagon, Jaques Chirac. „Era un moment în care relaţiile dintre România şi Franţa nu era strălucite. Chirac, ţin minte, mi-a spus, măcar în domeniul culturii relaţia cu Franţa este excelentă. Iar asta venea şi din partea unui înalt demnitar, dar şi din partea unui om de o cultură generală limpede. Am discutat despre Balcani, mai exact problema Serbiei”, poveste fostul academician Răzvan Theodorescu despre acea vizită.

Printre pozele marcante din viața lui Ion Iliescu se numără și un cadu din tinerețe, surprins de soția sa, Nina.

Dar și o poză în care apare alături de cei trei frați ai săi. Ion Iliescu, al doilea de la stânga la dreapta