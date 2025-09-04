International Portugalia declară zi de doliu național după tragedia din Lisabona







Guvernul din Portugalia a declarat doliu național după accidentul feroviar din Lisabona, unde 15 persoane au murit și alte 18 au fost rănite. Tragedia s-a produs miercuri seară, când celebrul funicular Gloria a deraiat și s-a prăbușit pe o stradă centrală. Autoritățile portugheze au anunțat măsuri de urgență și o anchetă oficială.

Decizia de a declara zi de doliu a fost luată de guvernul condus de prim-ministrul Luis Montenegro imediat după confirmarea bilanțului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, când funicularul Gloria, inaugurat în 1885 și clasificat monument național, cobora panta abruptă dintre zona centrală și cartierul Bairro Alto. Martorii au relatat că vehiculul a scăpat de sub control și s-a izbit violent de o clădire, după care s-a răsturnat. Echipele de salvare au reușit să scoată toate victimele din epavă în aproximativ două ore.

Primarul capitalei, Carlos Moedas, a declarat că „Lisabona este în doliu” și a descris accidentul drept o „tragedie fără precedent”. Pentru a preveni alte incidente, Consiliul Municipal a suspendat temporar circulația tramvaielor și a dispus inspecții tehnice imediate. Compania de transport Carris a precizat că toate protocoalele de întreținere au fost respectate, inclusiv verificările zilnice și lunare, însă ancheta va stabili cauza exactă a deraierei.

În semn de respect pentru victimele care și-au pierdut viața, Portugalia va marca joi o zi de doliu național, în care drapelele vor fi coborâte în bernă pe clădirile publice.

Linia Gloria, una dintre cele trei rute de funicular administrate de compania publică Carris și folosită deopotrivă de localnici și turiști, transportă anual circa 3 milioane de pasageri, iar deși operatorul susține că toate verificările și programele de întreținere au fost respectate, primăria Lisabonei a decis suspendarea celorlalte tramvaie și a ordonat controale imediate, potrivit relatărilor presei locale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat pe X regretul profund pentru tragedie și a transmis condoleanțe familiilor, în timp ce premierul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a declarat șocat de gravitatea accidentului, iar ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a relatat că s-a întâlnit cu omologul său portughez și i-a transmis solidaritatea sa față de victime.