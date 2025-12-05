Porțile Palatului li s-au deschis. Sportivii au fost primiți de Principele Radu al României

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități componenții lotului național paralimpic și președintele Eduard Novak au fost primiți la Palatul Elisabeta de Principele Radu al României

Întâlnirea cu Alteța Sa Regală a fost una plină de încărcătură emoțională nu doar pentru sportivi, ci și pentru șeful Comitetului Paralimpic, for care se află sub patronajul Casei Regale.

“Sunt foarte emoționat deoarece este o zi specială pentru noi, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Din această poziție asumată de președinte al Comitetului Național Paralimpic avem obiective foarte mari cu sportivii noștri. Ne dorim să reușim să reprezentăm țara așa cum trebuie cu sportivi foarte mulți și la cât mai multe discipline sportive posibile, dar și să fim în top 10-15 mondial”, a precizat Eduard Novak.

La finalul ceremoniei, Anda Aghir, reprezentanta României în competițiile internaționale la paratir cu arcul abia mai putea să își stăpânească emoțiile: „Sunt foarte emoționată. Am fost întrebată mai devreme dacă am emoții și am spus că nu pentru că nu am vrut să îmi induc o stare emoțională. Însă sunt foarte emoționată! Este un moment unic în viață să fim aici, la Palatul Elisabeta și mă bucur foarte mult și sunt onorată”.

De 7 luni la conducerea Comitetului Național Paralimpic, Eduard Novak este mulțumit de realizările sale alături de echipa pe care o coordonează.

„Ceea ce facem noi, cred că nu a făcut nimeni în Europa. Până acum, abia au funcționat câteva sporturi. Acum sunt 29 de sporturi pe care trebuie să le coordonăm. Practic, trebuie să deschidem foarte multe sporturi individuale de vară și de iarnă. Avem și activitate de iarnă și de când am venit la conducerea Comitetului Paralimpic, am reușit să organizăm foarte multe evenimente pentru promovarea sportului în România”, a precizat președintele Comitetului Național Paralimpic.

Cel mai medaliat sportiv din România la Jocurile Paralimpice, Novak dezvăluie că în primăvara viitoare se va hotărî dacă în 2028 va concura la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles: „Am fost la Jocurile Paralimpice din postura de sportiv, apoi președinte al Federației Române de Ciclism, am fost ca ministru și de ce nu aș fi și ca președinte al Comitetului Național Paralimpic”.