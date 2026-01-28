Politica

Ponta: Miruță este un activist de partid, pus la Apărare. Criteriul este să dai din gură, să nu te pricepi la nimic

Ponta: Miruță este un activist de partid, pus la Apărare. Criteriul este să dai din gură, să nu te pricepi la nimicSursa foto: Radu Miruță/Facebook
Fostul premier Victor Ponta a declarat că actualul ministru al Apărării, Radu Miruță, este un exemplu de numire politică pe criterii de partid, susținând că acesta nu ar avea competențele necesare pentru funcția pe care o ocupă.

Ponta a mai spus că parcursul profesional și politic al lui Miruță ar fi unul tipic pentru promovările pe linie de partid. În opinia fostului premier, actualul ministru ar manifesta o obediență politică față de USR, partid din care face parte în prezent.

„Ne-am întors la anii ’47–’48, când PCR găsea câte un activist de partid și îl punea la Apărare, la Cultură, la Externe. 100% l-a pus partidul. Care este competența dânsului? Criteriul este să dai din gură, să nu te pricepi la nimic. Dând din gură non-stop, apare și dezavantajul că spui o mulțime de prostii”, a declarat Victor Ponta în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul.

Fostul premier a făcut referire și la unele declarații publice ale ministrului Apărării, susținând că acestea ar fi generat controverse.

Victor Ponta: „Miruță a fost membru PSD”

Victor Ponta a mai afirmat că Radu Miruță a fost membru al PSD Gorj în perioada în care el conducea partidul, intrând în organizație cu recomandare politică: „Mi-a adus aminte un coleg de-al meu din PSD. Domnul Miruță a fost membru. A primit recomandare când eram eu președinte la PSD. A intrat în PSD Gorj în 2013. A stat până a pierdut PSD guvernarea, apoi a trecut la USR”.

Ponta a criticat, de asemenea, declarațiile ministrului Apărării legate de achizițiile militare din state europene, afirmând că România s-ar îndatora pentru a cumpăra echipamente din aceleași țări care oferă finanțarea.

„Ni se dau bani împrumut ca să cumpărăm de la ei. Banii se întorc tot la ei, iar noi rămânem cu o datorie de 17 miliarde și cu niște echipamente de care nu avem nevoie”, a susținut fostul premier.

Ponta: Votul României pentru acordul Mercosur, decis la Bruxelles

În cadrul aceleiași emisiuni, Victor Ponta a vorbit și despre votul României în favoarea acordului Mercosur, despre care a afirmat că ar fi fost rezultatul unor presiuni externe.

Potrivit fostului premier, decizia nu ar fi fost precedată de o analiză strategică la nivel național, iar miniștri USR ar fi primit indicații directe din partea Bruxellesului.

„N-am mai analizat nimic, a venit votul în plic. La doamna Oana Țoiu a sunat cineva de la Bruxelles, de la cabinetul doamnei Ursula von der Leyen, și i-a spus să voteze, pentru că lipsea un vot”, a declarat Ponta.

Acesta a susținut că România nu ar avea o strategie clară în ceea ce privește impactul acordului asupra agriculturii și că fermierii români nu ar fi fost informați corespunzător.

