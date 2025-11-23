Platforma Medijobs.ro, premiată pentru rolul în modernizarea proceselor de recrutare în domeniul medical

Medijobs.ro a fost premiată la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 pentru rolul său esențial în modernizarea proceselor de recrutare în domeniul medical. Platforma, fondată în urmă cu un deceniu de Catrinel Hagivreta-Djafari și fratele său, a devenit în timp un reper pentru angajatorii și profesioniștii din sănătate, oferind un sistem de potrivire inteligentă, rapidă și eficientă, adaptat nevoilor reale ale pieței. Într-un context în care succesul unui spital sau al unei clinici depinde în primul rând de oameni, Medijobs a reușit să creeze un mecanism prin care cei mai buni specialiști pot ajunge acolo unde este cu adevărat nevoie de ei.

Momentul decernării premiului a fost introdus printr-o recapitulare a evoluției impresionante a Medijobs.ro, o evoluție care a schimbat radical modul în care se face recrutarea în sănătate:

„Premiul pentru viziune și eficiență în recrutarea în domeniul medical revine platformei www.medijobs.ro. Fondată în urmă cu 10 ani de către Catrinel Hageavreta și fratele său, Medijobs.ro a ajuns astăzi la peste 700.000 de oferte de muncă în domeniul sănătății. Este un rezultat impresionant. Construit prin inovație continuă și prin schimbarea mentalității a angajatorilor medicali față de recrutarea digitală, un proces bazat pe potrivire inteligentă, rapidă și eficientă, adaptată realităților moderne”, a spus prezentatoarea Galei, Ileana Ilie.

Discursul lui George Hagivreta a început cu o notă de recunoștință, subliniind importanța premiului și rolul echipei: „Bună seara! Mulțumesc frumos în primul rând organizatorilor pentru că ne onorați cu acest premiu.”

Apoi cofondatorul platformei a continuat cu mesajul central al momentului:

„Și aș vrea să mulțumesc în nume de mult echipei noastre, fără de care nimic nu ar fi posibil, și în primul rând tuturor partenerilor noștri care sunt prezenți aici în această seară și care au încredere în MediJobs de peste 10 ani. Și pentru că într-un spital sau într-o clinică, performanța nu înseamnă doar tehnologie, ci mai ales oameni… Este foarte important ca cei mai buni specialiști să ajungă acolo unde este nevoie de ei. Iar recrutarea lor, știm cu toții, este un proces foarte important”.

În acest segment, premiul a pus în lumină un aspect esențial pentru piața medicală: adaptarea angajatorilor la recrutarea modernă, digitală. Prezentatorarea Ileana Ilie a enunțat întrebarea-cheie care însoțea premiul: „Care au fost cele mai mari provocări în schimbarea mentalității angajatorilor față de recrutarea digitală în sănătate?”

Întrebarea a sintetizat unul dintre cele mai mari merite ale platformei: capacitatea de a convinge sectorul medical să adopte un sistem modern de potrivire între angajatori și specialiști, într-un domeniu în care tradiția și procedurile clasice sunt greu de schimbat.

Premiul primit reprezintă recunoașterea unui efort susținut de a profesionaliza și eficientiza o zonă critică pentru întreg sistemul sanitar: atragerea profesioniștilor potriviți în locurile unde sunt cu adevărat necesari.

Momentum-ul creat prin Medijobs a fost consolidat în timp prin parteneriate solide și prin adaptarea continuă la nevoile pieței medicale. Așa cum a subliniat George Hagivreta în mesajul său, succesul nu aparține unei singure persoane, ci unei rețele întregi:

„Mulțumesc… echipei noastre, fără de care nimic nu ar fi posibil… și tuturor partenerilor noștri care sunt prezenți aici în această seară și care au încredere în MediJobs de peste 10 ani.”

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a demonstrat, încă o dată, că dedicarea, inovația și forța vocației medicale merită celebrate pe scena publică. România are specialiști care ridică nivelul profesiei zi de zi, iar această ediție a pus în lumină exact acea categorie de oameni care schimbă vieți.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România.

Partenerii care au susținut desfășurarea galei sunt: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.