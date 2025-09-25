Pîslaru: Falimentul din sectorul privat, cauzat de stat

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România are un regim fiscal dificil, iar antreprenorii au un spațiu de acțiune foarte restrâns. „Statul este cauză de blocaj de fluxuri financiare şi cauză de falimente şi insolvenţe în sectorul privat”, a spus acesta, în timpul Conferinţei News.ro „IMM-urile, oxigen pentru România”.

Dragoș Pîslaru a afirmat că România se află într-un regim fiscal „apăsător”, unde spațiul de manevră pentru antreprenori este foarte redus. El a explicat că peste 90% din cheltuieli sunt recurente și consumă aproape complet resursele fiscale disponibile. În aceste condiții, a adăugat ministrul, revenirea la o politică de taxe bazată pe excepții nu reprezintă cea mai potrivită soluție.

„Ceea ce cred însă este că acolo unde ai bani europeni, în condiţiile unei restrişti pe buget naţional, asta e o prioritate”, a mai spus acesta.

Oficialul guvernamental a recunoscut că statul a reprezentat un blocaj pentru mediul privat și a dat asigurări că Executivul va acționa cu mai multă transparență.

„Statul este cauză de blocaj de fluxuri financiare şi cauză de falimente şi insolvenţe în sectorul privat. Ştiu asta, înţeleg şi, din nou, mă înclin în faţa tuturor antreprenorilor care sunt în supravieţuire din cauza statului, care se dezvoltă, vă dezvoltaţi în ciuda statului, nu cu sprijinul său”, a mai adăugat ministrul.

În acest context, Pîslaru a prezentat perspectiva guvernului, „care nu are floricele şi chestiuni sofisticate”, afirmând că urmărește două obiective: transparența și schimbarea de abordare. El a subliniat că aceste principii vor fi aplicate ferm la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a adăugat că menținerea greșelilor din trecut nu poate duce la o transformare reală.

„Mai mult, nu am decât să vă spun că, repet, mă înclin în faţa efortului pe care îl faceţi zi de zi. Cred că e nevoie să existe o comunicare de la nivelul guvernului să ştiţi că sunt lucruri pe care le pregătim şi că există un plan şi, atenţie, că există, în ciudat deficitului bugetar, resursele astea pe care nu am reuşit până acum să vi le punem la dispoziţie. Cam ăsta este mesajul meu”, a mai spus acesta.