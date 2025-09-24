Cîțu: Schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste

Fostul prim-ministru Florin Cîțu a afirmat, după ce Executivul a recunoscut că deficitul bugetar din 2025 va fi mai apropiat de estimările sale din primăvară decât de promisiunile făcute în ultimele luni, că majorările de taxe adoptate nu au redus dezechilibrul bugetar. „Guvernul renunță parțial la propagandă”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Cîțu a declarat că guvernul a renunțat parțial la „propagandă” și a recunoscut că deficitul din 2025 va fi mai apropiat de estimarea sa din aprilie decât de promisiunile făcute în ultimele trei luni, legate de creșterea taxelor. El a subliniat că schimbarea guvernului nu reduce deficitul cât timp sunt menținute „aceleași măsuri socialiste” aplicate între 2022 și iunie 2025.

„Am spus clar: schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste ca în perioada 2022–iunie 2025”, a afirmat acesta.

Fostul prim-ministru arată că, deși au fost adoptate „ordonanța trenuleț” și primul pachet fiscal, deficitul rămâne la un nivel similar cu cel din perioada guvernării lui Marcel Ciolacu.

Fostul premier avertizează că estimările guvernului pentru 2026 sunt chiar mai nerealiste decât cele pentru 2025. Cîțu consideră că este imposibil ca deficitul să scadă la 6% în 2026 și afirmă că acest scenariu nu poate fi atins fără noi majorări de taxe.

„Cât timp obiectivul guvernului este supraviețuirea politică, nu vom vedea reforme. Știu că repet asta, dar e adevărat. Dacă vrem reforme, obiectivul trebuie să devină bunăstarea românilor, nu supraviețuirea politicienilor”, a mai spus acesta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 24 septembrie, că România va încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB, echivalent cu aproape 159 de miliarde de lei.

Anunțul a fost făcut după întâlnirea premierului cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, unde s-a stabilit această țintă revizuită. Bolojan a explicat că nivelul ridicat al deficitului este determinat în principal de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, estimate acum la peste 50 de miliarde de lei, față de puțin peste 40 de miliarde la începutul anului.