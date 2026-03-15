Piedone a recunoscut că a încălcat legea. Cum a obținut permisul de conducere, de fapt

Cristian Popescu Piedone. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Cristian Popescu Piedone, fostul șef ANPC, a recunoscut că a condus timp de zece ani fără permis prin București. Declarația a fost făcută în podcastul Legende Urbane și vine după ce faptele s-au prescris. Fostul primar al Sectorului 5 nu mai poate ocupa nicio funcție publică timp de trei ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate.

Piedone, despre momentele în care a încălcat legea

Instanța a confirmat conflictul de interese constatat de ANI, care a arătat că Piedone și-a numit ginerele într-o comisie publică, de pe urma căreia acesta a obținut venituri de peste 100.000 de lei.

„Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? Adică, măi tăticule, m-am dus și eu într-un sat uitat de munte și am găsit până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Pribueni, chiar s-a verificat, am stat acolo. M-am prezentat cu dosarul personal, am făcut orele suplimentare în Pitești și am parcurs toate etapele necesare. N-am făcut ca alții…”, a mărturisit fostul șef ANPC.

Implicarea în scandalul „Fabrica de permise”

În 2008, Piedone a fost implicat în scandalul „Fabrica de permise” din județul Argeș. Pe 21 octombrie 2008, el figura ca fiind „admis” pentru cinci categorii de conducere: A, B, C, CE și D, toate în aceeași zi. Pentru a deveni eligibil pentru examen, și-a stabilit reședința în localitatea Pribueni.

Ancheta procurorilor din 2009 a demonstrat că în județ funcționa o rețea care facilita obținerea permiselor prin fraudarea probelor teoretice și practice, contra unor sume de bani.

Conflict de interese și interdicție de funcții publice

În februarie 2025, ANI l-a acuzat pe Piedone că a semnat o dispoziție prin care ginerele său, Ion Robert Florin, a fost numit membru în Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale, câștigând peste 100.000 de lei.

„În exercitarea atribuțiilor de primar, [Cristian Popescu Piedone – n.r.] a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON“, potrivit ANI.

Piedone a negat acuzațiile și a afirmat că va da în judecată ANI pentru că i-a îngrădit dreptul la apărare.

Piedone, înlăturat din fruntea ANPC

Fostul șef al ANPC a fost trimis în judecată de DNA și pentru că ar fi divulgat informații despre un control la Hotelul Internațional din Sinaia, pentru a evita sancțiuni. Dosarul a fost trimis Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive.

La 23 iulie, premierul Ilie Bolojan l-a eliberat pe Piedone din funcția de președinte al ANPC, după analiza actelor de la ANPC și DNA, care arătau că acesta nu își mai putea îndeplini atribuțiile. DNA a anunțat că fostul edil a fost plasat sub control judiciar și nu are dreptul de a-și exercita funcția. Potrivit stenogramelor apărute, Piedone ar fi sunat de pe telefonul șoferului său reprezentantul hotelului, anunțând controlul ANPC și oferind recomandări pentru pregătirea unității.

