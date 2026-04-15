Pictură de Picasso de un milion de euro, câștigată de un francez la o tombolă caritabilă

Un inginer din Paris a devenit câștigătorul unei lucrări semnate Pablo Picasso, în urma unei tombole caritabile care a atras zeci de mii de participanți și a strâns milioane de euro pentru cercetarea bolii Alzheimer, potrivit Reuters.

Ari Hodara, în vârstă de 59 de ani, a fost desemnat câștigător marți, în cadrul unei extrageri organizate la casa de licitații Christie's. Acesta a participat la tombolă achiziționând un bilet în valoare de 100 de euro, fără a anticipa că va obține premiul principal.

„Am fost surprins, atât. Când pariezi pe asta, nu te aștepți să câștigi”, a declarat Hodara într-o convorbire telefonică cu organizatorii, imediat după anunțarea rezultatului.

Tombola a inclus 120.000 de bilete, toate vândute integral — o premieră pentru acest proiect caritabil lansat în urmă cu peste un deceniu.

Premiul oferit în această ediție a fost pictura „Tête de Femme” (Capul unei femei), realizată în 1941 de Pablo Picasso. Lucrarea, executată în tehnica gouașei pe hârtie, reflectă stilul distinctiv al artistului și atmosfera tensionată a perioadei în care a fost creată.

Potrivit lui Olivier Widmaier Picasso, tonurile de gri, alb și crem sugerează „starea sumbră a epocii, dar și o formă de speranță subtilă”, caracteristică unor lucrări realizate de artist în timpul ocupației naziste a Franței.

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” a fost lansată în 2013, cu scopul de a democratiza accesul la artă și, simultan, de a susține cauze umanitare. De-a lungul edițiilor, proiectul a atras participanți din întreaga lume.

Organizatorii au confirmat că aproximativ 12 milioane de euro au fost generate din vânzarea biletelor din acest an. Din această sumă, un milion de euro va reveni galeriei Opera Gallery, actualul proprietar al lucrării.

Restul fondurilor — aproximativ 11 milioane de euro — vor fi direcționate către Fondation Recherche Alzheimer, una dintre principalele organizații europene care finanțează cercetarea bolilor neurodegenerative.

Prima ediție a tombolei, organizată în 2013, a strâns 4,8 milioane de euro. Atunci, premiul — lucrarea „Omul cu pălăria de operă” — a fost câștigat de americanul Jeffrey Gonano. Fondurile obținute au fost utilizate pentru conservarea sitului UNESCO din Tyr, Liban.

În 2020, a doua ediție a oferit natura statică „Nature Morte”, câștigată de o femeie din Italia. Biletul fusese primit cadou de Crăciun, iar fondurile generate au fost direcționate către proiecte de igienă și salubritate în comunități din Camerun, Madagascar și Maroc.

Succesul ediției actuale, marcat de vânzarea completă a biletelor, confirmă interesul constant pentru inițiativele care combină arta de valoare cu scopuri filantropice.