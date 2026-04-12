Un tablou de Picasso, oferit la doar 100 de euro. Lucrarea este evaluată la peste un milion de dolari

O lucrare semnată de Pablo Picasso, evaluată la peste un milion de dolari, este oferită prin tragere la sorți în cadrul unei campanii de strângere de fonduri, iar participanții pot intra în cursă cu un bilet de 100 de euro. Tombola, intitulată „1 Picasso pentru 100 de euro”, urmărește să sprijine cercetarea medicală, iar organizatorii mizează pe un interes ridicat din partea publicului, relateaza Euronews.

Premiul campaniei este pictura „Cap de femeie/Tête de Femme”, realizată de Pablo Picasso în 1941 și evaluată la peste un milion de dolari. Extragerea este programată pentru 14 aprilie, iar pentru această ediție au fost scoase la vânzare 120.000 de bilete.

Sumele strânse în urma campaniei vor fi direcționate către Fundația pentru Cercetarea Alzheimer, organizație care finanțează proiecte clinice în mai multe țări europene.

Inițiativa a ajuns la a treia ediție, după două campanii similare organizate în 2013 și 2020. Prima ediție a fost dedicată conservării orașului istoric Tyre din Liban, iar a doua a sprijinit programe de apă potabilă și igienă, în contextul pandemiei de COVID-19.

Conceptul nu este nou, iar organizatorii au mai folosit același mecanism în trecut pentru a atrage fonduri în scopuri caritabile și culturale.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul artistului, a declarat că tabloul oferit ca premiu are o valoare artistică și istorică deosebită, întrucât a fost realizat în același atelier în care a fost pictată celebra „Guernica”.

Acesta a arătat că evaluarea actuală a lucrării este una conservatoare și a sugerat că valoarea reală a picturii ar putea fi mai mare.

Galeria Opera, care a donat lucrarea, a precizat că tabloul a fost realizat la Paris, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într-o perioadă marcată de tensiuni și de ocupația germană.

„Cap de femeie/Tête de Femme” reflectă stilul cubist specific lui Picasso, fiind un portret feminin redat în nuanțe de gri și în forme distorsionate.

La prima tombolă, organizată în 2013, un pompier din Pennsylvania a câștigat tabloul „Bărbatul cu pălărie de operă”, pictat în 1914. A doua extragere, desfășurată în 2020, a oferit pictura în ulei pe pânză „Nature Morte”, realizată în 1921, unui contabil italian. Biletul câștigător fusese cumpărat de fiul acestuia, drept cadou de Crăciun.

Lucrarea pusă în joc în 2020 a fost achiziționată de la colecționarul miliardar David Nahmad, care a spus la acel moment că Picasso însuși ar fi susținut ideea ca operele sale să fie oferite prin tombolă.

„Picasso era foarte generos. Le dădea tablouri șoferului său, croitorului său”, a spus Nahmad. „Voia ca arta sa să fie colecționată de tot felul de oameni, nu doar de cei extrem de bogați.”

De-a lungul timpului, operele lui Pablo Picasso au fost vândute pentru sume record. Printre exemplele invocate se află tabloul „Les Femmes d’Alger (Versiunea ‘O’)”, adjudecat în 2015 pentru peste 179 de milioane de dolari.

În acest context, tombola este prezentată ca o ocazie rară pentru publicul larg de a intra în posesia unei lucrări semnate de unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX.