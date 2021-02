Piaţa avioanelor de lux îşi revine pe măsură ce un număr din ce în ce mai mare de clienţi aleg să zboare cu avioane private în contextul pandemiei de coronavirus, susţin bancherii care se ocupă de cei care îşi cumpără avioane de lux, transmite Bloomberg, citându-i pe bancherii de la Credit Suisse Group şi BNP Paribas.

„Dacă ne uităm înapoi, am avut un an foarte bun şi mult mai bun decât ne aşteptam. În special pe piaţa avioanelor mai mici am avut o cerere foarte puternică”, a spus Werner Slavik, director pentru aviaţie la divizia de finanţare pentru echipamente de la Societe Generale, cu ocazia unei conferinţe care a avut loc săptămâna trecută.

Restricţiile de călătorie au redus nevoia unor avioane mari care să traverseze oceanele. În paralel, un val de cumpărători şi-au cumpărat pentru prima dată un avion privat din segmentul inferior al pieţei, unde aceştia încep de obicei, precizează bancherii. Cererea este stimulată de călătoriile de divertisment, deoarece un număr din ce în ce mai mare de călători înstăriţi optează să zboare cu avioanele private, în loc să aleagă scaunele de la clasa business ale companiilor aeriene.

Piaţa avioanelor de lux îşi revine. „Criza a demonstrate valoarea sectorului avioanelor de business”

„Criza a demonstrat în mod evident valoarea sectorului avioanelor de business comparativ cu aviaţia comercială. De asemenea, a adus noi clienţi pe piaţă”, susţine Marie-Laure Gassier, consilier de credit pentru finanţarea de avioane şi iahturi la BNP Paribas.

Bancherii sunt surprinşi de cât de rapid şi-a revenit finanţarea pentru avioane private. Numărul tranzacţiilor pentru avioane second hand a crescut în 2020 comparativ cu 2019, până la 2.598, potrivit raportului Jetnet iQ.

Piaţa avioanelor private noi continuă să sufere de pe urma faptului că directorii de companii zboară mai puţin. De exemplu, Textron a livrat 132 de avioane anul trecut, comparativ cu 206 avioane în 2019. Iar General Dynamics Corp. a livrat anul trecut 127 de avioane Gulfstream, cu 20 mai puţine decât în 2019.

Chiar şi aşa, declinul a fost mult mai modest decât prăbuşirea cu 74% din luna aprilie a anului trecut, ceea ce înseamnă că a avut loc o revenire la finele anului.

„Am avut foarte multe persoane care şi-au cumpărat pentru prima dată un avion”, a dezvăluit Rebecca Johnson, preşedinte pentru operaţiunile din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa la firma JetHQ, care intermediază vânzări de avioane private.

Pentru moment, cumpărătorii sunt motivaţi mai ales de călătoriile de divertisment şi mai puţin de călătoriile în interes de afaceri. Acest lucru se va schimba, pe măsură ce graniţele se vor redeschide, prognozează Robert Gates, director pentru vânzările internaţionale la Global Jet Capital Inc.

„Nu poţi să pleci în vacanţă pe Zoom. Trebuie să ajungi cumva la casa de vacanţă”, spune Robert Gates.