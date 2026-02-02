International

Peter Mandelson a demisionat din Partidul Laburist din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein

Peter Mandelson a demisionat din Partidul Laburist din cauza legăturilor cu Jeffrey EpsteinSursă foto: X.com
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a decis să se retragă din Partidul Laburist, afirmând că vrea să evite noi momente stânjenitoare asociate prieteniei sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, potrivit Politico.

Peter Mandelson, vizat de documente care sugerează plăți ale lui Epstein către laburiști

Decizia lui Peter Mandelson de a părăsi Partidul Laburist a venit după publicarea unor documente ale Departamentului de Justiție al SUA. Actele arată presupuse plăți de 75.000 de dolari făcute de Jeffrey Epstein către conturi carr au legătură cu laburiștii, între 2003 și 2004.

Mandelson, deputat laburist la acea vreme, a afirmat că nu există dovezi și nu-și amintește să fi primit aceste sume, fără a putea confirma autenticitatea documentelor. Într-o scrisoare către secretarul general al partidului, el a declarat că regretă apariția noilor legături cu scandalul Epstein.

Peter Mandelson renunță la Partidul Laburist pentru a evita stânjeneala publică

Peter Mandelson a declarat că acuzațiile privind plățile primite în urmă cu 20 de ani, pe care le consideră false, trebuie investigate de el. Pentru a nu provoca și mai multă stânjeneală Partidului Laburist, el a anunțat că va renunța să fie membru al partidului.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Marii Britanii la Washington în septembrie, după apariția unor e-mailuri care arătau mesaje de susținere trimise lui Epstein în 2008. Luna trecută, el a recunoscut că a greșit colaborând cu Epstein și și-a prezentat scuze „fără echivoc” victimelor.

Demisia vizează protejarea interesului și reputației Partidului Laburist

Mandelson a reiterat scuzele sale, declarând că și-a dedicat viața valorilor și succesului Partidului Laburist. El a adăugat că prin retragerea sa acționează în interesul partidului.

Un purtător de cuvânt al Partidului Laburist a precizat că toate plângerile sunt luate în serios și investigate conform regulilor și procedurilor interne ale formațiunii.

