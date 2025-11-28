Peste 53.000 de migranți ilegali au dispărut fără urmă. Descoperirea care zguduie Marea Britanie

Într-un document intern, recent scurs în presă, se arată că peste 53.298 de migranți ilegali au „dispărut” — adică și-au încălcat condițiile de eliberare sau au evadat din detenție — iar autoritățile britanice nu le cunosc în prezent locul unde se află.

În plus, raportul menționează că alți 736 de străini condamnați au dispărut după ce au fost eliberați din închisoare sau detenție, peste care planează ordin de deportare.

Documentul, denumit „rezervor de fugari”, a fost dezvăluit de un „denunțător” și predat deputatului independent Rupert Lowe, fost membru al partidului Reform UK. Lowe a avertizat că „există mult mai multe de spus pe această poveste” și a cerut guvernului detalii urgente privind măsurile pentru localizarea și deportarea celor „dispăruți”.

Această informație ridică semne de întrebare asupra capacității instituției de a monitoriza respectarea regulilor de imigrare și evidența migranților din sistemul britanic.

La preluarea funcției, șefa de interne, Shabana Mahmood, a promis „reformă și ordine” în gestionarea imigrației.

Într-un interviu din septembrie 2025, ea recunoștea că migrația “a fost prea mare” și sublinia nevoia de migrație legală, dar cu reguli mai stricte privind șederea și integrarea.

Totodată, potrivit statisticilor oficiale recent publicate: între 5 iulie 2024 și 31 ianuarie 2025, au fost returnate forțat aproape 19.000 de persoane fără drept de ședere sau condamnate penal — o creștere de 24% față de perioada similară precedentă.

Autoritățile susţin că intensificarea acțiunilor de repatriere și controale asupra muncii ilegale fac parte din “cele mai puternice reforme împotriva imigrației ilegale din epoca recentă”.

Pe de o parte, guvernul comunică cifre de deportări, ridicând numărul celor returnați. Pe de altă parte, documentul intern scurs sugerează existența unui sondaj de peste 50.000 de persoane pe care instituțiile nu le pot localiza — un interval clar semnalizat drept „dispăruți” / „ascunși”.

Our work with Home Office whistleblowers has uncovered a national scandal - 53,298 missing illegal migrants. There is plenty more to come on this story, trust me… pic.twitter.com/lmaLJBsxRO — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) November 26, 2025

Din aceste date reies două realități aparent contradictorii:

Guvernul își promovează intens eforturile de reducere a imigrației ilegale prin repatrieri și măsuri represive.

În paralel, un număr semnificativ de migranți (mii sau zeci de mii) rămân nedepistați, cu locurile lor de reședință necunoscute, ceea ce ridică întrebări legate de eficiența controalelor, a evidenței și a procedurilor de monitorizare.

Rupert Lowe, deputat independent, a calificat situația ca o „urgență de securitate națională” și a cerut public ca ministrul de interne să explice „pașii care vor fi luați pentru prinderea și deportarea acestor persoane”.

În plus, foști oficiali din serviciile de frontieră, precum fostul director‑general al Border Force, Tony Smith, susțin că „este destul de ușor” ca migranții care ar trebui deportați să dispară, mai ales dacă lucrează ilegal „la negru” — adică fără documente oficiale sau evidență.

Aceste declarații sugerează că, potrivit unor experți, sistemul actual nu este suficient pentru a urmări continuu și eficient migranții care au depășit perioada legală de ședere sau au fost eliberați condiționat.

Documentul intern indică o cifră clară (53.298), dar guvernul refuză să confirme aceste date. Potrivit comunicatului oficial — citat de surse media — autoritățile spun că „returnările persoanelor fără drept de ședere au crescut considerabil sub guvernarea actuală”.

Totuși, nu există informații publice care să explice cum sunt monitorizate persoanele care se ascund, ce măsuri concrete de localizare sunt în derulare sau cât de eficient funcționează sistemul de identificare după ce cineva evadează din detenție sau iese din evidență.

Parlamentari și membri ai societății civile solicită acum transparență: o explicație clară din partea Ministerului de Interne, prezentarea planurilor de acțiune și, dacă este cazul, revizuirea procedurilor de evidență și control.

Documentul intern al Home Office scurs la presă dezvăluie o realitate îngrijorătoare: peste 53.000 de migranți ilegali sunt, oficial, dispăruți — adică autoritățile nu știu unde se află.

În paralel, guvernul raportează cifre record de deportări și vorbește despre „restabilirea controlului la frontieră”.

Această discrepanță ridică semne de întrebare serioase despre capacitatea sistemului britanic de gestionare a imigrației, monitorizării migranților și menținerii evidenței celor care ar trebui să părăsească țara.

Ruperea de la realitatea indicată de date sugerează că multă muncă rămâne de făcut pentru a asigura că politicile de imigrație corespund realității de pe teren.