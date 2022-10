Pericolul la care te expui dacă consumi prea mult orez alb. Este la fel de periculos ca dulciurile

Studiul a a analizat obiceiurile alimentare și istoricul de sănătate ale iranienilor. Astfel, oamenii de știință au putut afirma că riscul de a avea o boală coronariană prematură provocată de orezul alb este similar cu cel produs de zaharurile și uleiurile nesănătoase aflate în dulciuri.

Este important de precizat că acest studiu a urmărit un grup de 2.500 de persoane, unele cu arterele normale și altele cu boală coronariană. Fiecare persoană care a participat la studiu a răspuns la un chestionar privind frecvența alimentelor pentru a determina cât de des au mâncat cereale integrale și rafinate. În acest fel, cercetătorii au constatat că rata de incidență a bolii coronariene premature este mai mare la cei care consumă cereale procesate decât la cei care mănâncă cereale integrale.

Care este diferența între cerealele procesate și cele integrale

Cerealele sunt rafinate atunci când sunt procesate într-o făină sau o mâncare. Acest lucru le dă o textură mai fină și durată mai mare de conservare. Cu toate acestea, prin acest proces sunt eliminați unii nutrienți-cheie.

Însă cerealele integrale, ca orezul brun, ovăzul și pâinea integrală conțin întreg bobul. Cerealele rafinate sunt descompuse repede de organism deoarece sunt lipsite de fibre, ceea ce provoacă după mese vârfuri ale nivelului de glucoză în sânge, informează Centrul de Control al Bolilor (CDC).

Pe parcursul timpului, gradul de glucoză ridicat poate afecta vasele de sânge și nervii care controlează inima. În acest fel este cauzată formarea de plăci în interiorul vaselor. De aceea, pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare se recomandă o dietă care să conțină multe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și pește. În plus, studiul va fi prezentat la o conferință care va avea loc în perioada 8-9 octombrie, la Dubai. Întâlnirea a fost organizată de Colegiul American de Cardiologie pentru Orientul Mijlociu împreună cu Societatea de Cardiologie din Emirate, informează The New York Post.